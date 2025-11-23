Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Топ-10 самых высоких телебашен в мире
Телебашни играют важную роль в развитии современных городов и технологий, сочетая в себе инженерное мастерство, архитектурную выразительность и практическую функциональность. Ниже представлены десять самых высоких телебашен в мире.
Tokyo Skytree, Япония — 634 метра.
Расположенная в районе Сумида, Токио, Tokyo Skytree служит телерадиовышкой, рестораном и обзорной площадкой. Это самая высокая башня в мире (634 метра) и второе по высоте сооружение после небоскреба Бурдж-Халифа (828 метра).
Canton Tower, Китай — 600 метров.
Это многофункциональная китайская башня, расположенная в районе Хайчжу города Гуанчжоу.
CN Tower, Торонто, Канада — 553,3 метра.
Завершенная в 1976 году, CN Tower стала самым высоким свободно стоящим сооружением и высочайшей башней своего времени. Она удерживала оба рекорда 34 года — до завершения строительства Бурдж-Халифа и Canton Tower в 2010 году. Сегодня она остается самой высокой свободно стоящей конструкцией в Западном полушарии.
Останкинская телебашня, Москва, Россия — 540,1 метра.
Открыта в 1967 году. Это телевизионная и радиовещательная башня в Москве. В настоящее время она самая высокая свободно стоящая конструкция в Европе и седьмая по высоте в мире. Останкинская башня стала первым сооружением, превысившим отметку в 500 метров.
Oriental Pearl Tower, Китай — 468 метров.
Открыта в 1994 году. Расположена в Шанхае и используется как телевизионная башня. Ее узнаваемый футуристический силуэт стал символом города и одной из самых популярных туристических достопримечательностей Китая.
Milad Tower, Иран — 435 метров.
Открыта в 2007 году. Это многофункциональная бетонная башня в Тегеране. Помимо телерадиовещания, она включает смотровую площадку, конференц-залы и вращающийся ресторан.
KL Tower, Малайзия — 421 метр.
Открыта в 1995 году и построена из бетона. Расположенная в Куала-Лумпуре, KL Tower является самой высокой башней в Юго-Восточной Азии. Башня используется для телекоммуникаций и как туристическая достопримечательность с панорамным видом на столицу.
Tianjin Radio and Television Tower, Китай — 415,2 метра.
Бетонная телерадиовышка, открытая в 1991 году в городе Тяньцзинь. Служит для передачи телерадиосигналов и как смотровая площадка.
Central Radio and TV Tower, Китай — 405 метров.
Бетонная башня, открытая в 1992 году в Пекине. Используется для вещания, а также как популярная обзорная площадка с панорамой города.
Zhongyuan Tower, Китай — 388 метров.
Построена из стали, открыта в 2011 году в городе Чжэнчжоу. Это телевизионная башня с вращающимся рестораном на 200 гостей и смотровой площадкой. В течение короткого времени Zhongyuan Tower удерживала титул самой высокой стальной башни в мире, пока ее не превзошла Tokyo Skytree.
