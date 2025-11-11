Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Российский МиГ-31 признан лидером среди самых быстрых боевых самолетов мира

Российский (ранее советский) истребитель-перехватчик МиГ-31 признан самым быстрым боевым самолетом в мире. Об этом заявил обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Стив Балестриери (Steve Balestrieri).

Истребитель-перехватчик МиГ-31 / © Creative Commons

По данным издания, в рейтинге пяти самых скоростных действующих военных самолетов 2025 года МиГ-31, известный под натовским обозначением Foxhound, занял первое место с впечатляющей максимальной скоростью превышающей 3400 километров в час.

На второй позиции оказался американский истребитель F-15EX Eagle II, способный развивать скорость свыше 3000 километров в час. Далее в списке — советский МиГ-23, выпущенный в 1970-х годах, со скоростью 2870 километров в час, за ним следует его наследник, МиГ-29, разгоняющийся до 2800 километров в час.

Замыкает пятерку F-22 Raptor — первый в мире истребитель пятого поколения. Его максимальная скорость достигает 2750 километров в час, что, по словам автора, делает его не самым быстрым, но одним из самых технологически совершенных самолетов современности.