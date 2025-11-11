Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Российский МиГ-31 признан лидером среди самых быстрых боевых самолетов мира
Российский (ранее советский) истребитель-перехватчик МиГ-31 признан самым быстрым боевым самолетом в мире. Об этом заявил обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Стив Балестриери (Steve Balestrieri).
По данным издания, в рейтинге пяти самых скоростных действующих военных самолетов 2025 года МиГ-31, известный под натовским обозначением Foxhound, занял первое место с впечатляющей максимальной скоростью превышающей 3400 километров в час.
На второй позиции оказался американский истребитель F-15EX Eagle II, способный развивать скорость свыше 3000 километров в час. Далее в списке — советский МиГ-23, выпущенный в 1970-х годах, со скоростью 2870 километров в час, за ним следует его наследник, МиГ-29, разгоняющийся до 2800 километров в час.
Замыкает пятерку F-22 Raptor — первый в мире истребитель пятого поколения. Его максимальная скорость достигает 2750 километров в час, что, по словам автора, делает его не самым быстрым, но одним из самых технологически совершенных самолетов современности.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Кофе — любимый напиток многих людей, но врачи традиционно советуют пациентам с мерцательной аритмией, или фибрилляцией предсердий, избегать кофеина, чтобы не спровоцировать симптомы этого распространенного нарушения сердечного ритма, способного привести к инсульту и преждевременной смерти. Однако результаты клинических испытаний, которые провела международная группа кардиологов, поставили эту рекомендацию под сомнение.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
17 Сентября, 2015
Забытые виды спорта
14 Августа, 2015
Лабораторные люди
21 Января, 2015
Фотографии, которые потрясли мир
20 Января, 2017
Тайна гибели «Курска»
12 Октября, 2016
Физика будущих войн: от инфразвука до нейтрино
