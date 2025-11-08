Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
8000 увольнений в IBM — лишь первый пример суровой реальности революции ИИ
IBM годами была одной из ведущих компаний в сфере вычислительной техники и намерена сохранить это положение в эпоху искусственного интеллекта. Совместно с CoreWeave компания работает над созданием суперкомпьютера для искусственного интеллекта. Но ценой будущего, ориентированного на искусственный интеллект, оказываются люди.
Глава IBM Арвинд Кришна рассказал в интервью The Wall Street Journal, что компания заменит ИИ-агентами нескольких сотен сотрудников отдела кадров. Это решение — отражение более широкой тенденции в технологической отрасли, где все чаще неинженерные обязанности передают искусственному интеллекту.
В IBM специалисты из отдела кадров теряют работу из-за инструментов искусственного интеллекта, но вместо них компания нанимает много людей в другие отделы. По словам Кришну, в компании проделали огромный объем работы по внедрению искусственного интеллекта и автоматизации некоторых рабочих процессов. При этом он утверждает, что фактически занятость в компании выросла из-за инвестиций в другие области.
Как заявил Кришна в интервью Bloomberg, «он легко может представить себе», что примерно 30% из 26 тысяч сотрудников бэк-офиса можно заменить искусственным интеллектом. По оценкам издания, это затронет около восьми тысяч рабочих мест, так как IBM планирует прекратить найм на такие позиции. С помощью ИИ-инструментов компания хочет автоматизировать рутинные задачи, такие как проверка справок о трудоустройстве или учет перемещений сотрудников между отделами. Одновременно IBM наняла около семи тысяч новых сотрудников в первом квартале, преимущественно на технические позиции.
Схожая тенденция наблюдается не только в IBM. В октябре Amazon сообщила, что собирается заменить нейросетями почти полмиллиона сотрудников. Многие компании, поддавшись ИИ-ажиотажу, также отказываются от работников, но это не всегда приводит к успеху. Согласно отчету Harness, 45% внедрений искусственного интеллекта приводят к ошибкам в коде. Кроме того, 72% организаций столкнулись как минимум с одним инцидентом из-за кода, который сгенерировали нейросети. Отчет MIT показал, что большинство компаний, внедривших искусственный интеллект, не достигли после этого заметных результатов. Лишь у 5% компаний переход к нейросетям привел к росту доходов.
