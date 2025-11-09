Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Энергия за кадром: подсчитано, сколько электричества требует одно изображение, созданное ИИ
Искусственный интеллект (ИИ) может казаться «невесомым» — всего несколько кликов, и изображение готово. Но за этой легкостью скрывается совсем иная, энергозатратная реальность.
По данным Slashgear, создание одного изображения с помощью ИИ требует примерно 0,011 киловатт-часа электроэнергии. На первый взгляд это немного, но примерно столько же энергии потребляет стандартный холодильник за четыре минуты работы.
Это значит, что каждая картинка, созданная нейросетью, оставляет вполне ощутимый — пусть и крошечный — экологический след, который стремительно увеличивается, если учесть миллионы изображений, генерируемых ежедневно на разных платформах.
Если холодильник лишь тихо гудит на кухне, то серверы, обеспечивающие работу моделей ИИ, трудятся в гигантских дата-центрах, потребляющих энергию из электросетей, где по-прежнему доминируют ископаемые источники топлива.
Slashgear отмечает, что создание одного ИИ-изображения может включать десятки этапов обработки с участием высокопроизводительных графических процессоров — каждый из которых добавляет свой вклад в энергозатраты.
А если умножить это на растущее число пользователей, экспериментирующих с Midjourney, DALL·E или Stable Diffusion, масштаб энергопотребления становится внушительным.
В глобальном масштабе разговор о энергетическом следе искусственного интеллекта становится все более актуальным. Программа ООН по окружающей среде (UNEP) недавно подчеркнула: по мере того как внедрение ИИ ускоряется, растет и его потребление электроэнергии, вызывая обеспокоенность вопросами устойчивости и выбросов углерода.
Сегодня, когда крупнейшие технологические компании вкладывают миллиарды долларов в развитие генеративного ИИ, гонка идет не только за более умными моделями, но и за более экологичными.
