  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
9 ноября, 15:56
Рейтинг: +457
Посты: 987

Энергия за кадром: подсчитано, сколько электричества требует одно изображение, созданное ИИ 

Искусственный интеллект (ИИ) может казаться «невесомым» — всего несколько кликов, и изображение готово. Но за этой легкостью скрывается совсем иная, энергозатратная реальность.

Сообщество
# ИИ
# нейросети
# технологии
# энергия
Энергия за кадром: подсчитано, сколько электричества требует одно изображение, созданное ИИ  / © World Visualized 
Энергия за кадром: подсчитано, сколько электричества требует одно изображение, созданное ИИ  / © World Visualized 

По данным Slashgear, создание одного изображения с помощью ИИ требует примерно 0,011 киловатт-часа электроэнергии. На первый взгляд это немного, но примерно столько же энергии потребляет стандартный холодильник за четыре минуты работы.

Это значит, что каждая картинка, созданная нейросетью, оставляет вполне ощутимый — пусть и крошечный — экологический след, который стремительно увеличивается, если учесть миллионы изображений, генерируемых ежедневно на разных платформах.

Если холодильник лишь тихо гудит на кухне, то серверы, обеспечивающие работу моделей ИИ, трудятся в гигантских дата-центрах, потребляющих энергию из электросетей, где по-прежнему доминируют ископаемые источники топлива.

Slashgear отмечает, что создание одного ИИ-изображения может включать десятки этапов обработки с участием высокопроизводительных графических процессоров — каждый из которых добавляет свой вклад в энергозатраты.

А если умножить это на растущее число пользователей, экспериментирующих с Midjourney, DALL·E или Stable Diffusion, масштаб энергопотребления становится внушительным.

В глобальном масштабе разговор о энергетическом следе искусственного интеллекта становится все более актуальным. Программа ООН по окружающей среде (UNEP) недавно подчеркнула: по мере того как внедрение ИИ ускоряется, растет и его потребление электроэнергии, вызывая обеспокоенность вопросами устойчивости и выбросов углерода.

Сегодня, когда крупнейшие технологические компании вкладывают миллиарды долларов в развитие генеративного ИИ, гонка идет не только за более умными моделями, но и за более экологичными.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Ноя
650
Самое раннее первобытное искусство (палеолит)
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
11 Ноя
900
Собакообразные хищники: от стайных охотников до морских адаптаций
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Ноя
600
Лишайники в экосистеме
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
11 Ноя
750
Династическая война XV в. и формирование Российского государства при Иване III
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
12 Ноя
600
Уникальная Солнечная система
Московский Планетарий
Москва
Лекция
12 Ноя
1000
Как хоронили людей в палеолите
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
12 Ноя
Бесплатно
Откуда астрономы это знают?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
13 Ноя
Бесплатно
«Запрещенная» химия, или как школьные двоечники оказались правы
ВДНХ
Москва
Лекция
13 Ноя
750
Ионизирующая радиация и медицина
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
7 ноября, 08:15
Юлия Трепалина

Ученые увидели опасность для природы и людей в фейковых ИИ-видео с дикими животными

Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.

Биология
# видео
# дикая природа
# дикие животные
# соцсети
# фейки
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
Выбор редакции
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
5 ноября, 14:23
Юлия Трепалина

Ученые раскрыли секрет суперспособности людей запоминать и узнавать лица

Некоторые исключительно хорошо узнают ранее увиденные незнакомые лица. Такие свидетели не раз помогали раскрывать преступления. Психологи из Австралии, изучающие этот тип людей, которых они назвали «суперузнавателями», в новом исследовании привлекли искусственный интеллект, чтобы разобраться, в чем секрет суперспособности.

Психология
# искусственный интеллект
# нейросети
# память на лица
# распознавание лиц
# способность
6 ноября, 14:04
Илья Гриднев

Древнейший город майя оказался ритуальной картой Вселенной

Гигантский комплекс Агуада-Феникс в Мексике, древнейшее монументальное сооружение в зоне расселения майя, был построен как модель Вселенной. На это указали его общая планировка и найденный в центре ритуальный тайник с цветными пигментами, расположенными по сторонам света.

Археология
# майя
# Мезоамерика
# ритуалы
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

    9 ноября, 15:00

  2. Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

    8 ноября, 18:29

  3. Палеонтологи смоделировали совокупление утконосых динозавров

    8 ноября, 11:21

  4. Межнациональные браки: как языковой барьер и религия повлияли на русскоязычных жен норвежцев и эмиратцев

    7 ноября, 17:56
Выбор редакции

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

9 ноября, 15:00

Последние комментарии

Николай Цыгикало
30 минут назад
Ьал, ещё и по месяцу, по-вашему? Там октябрь указан.Или у вас полная потеря ориентации во времени?

Астрономы поймают межзвездную комету за хвост

Victor Rubinov
35 минут назад
Сломать нам мозг, такая цель была публиковать этот текст в выходной день?

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Sam Dowson
43 минуты назад
Зато на прилавках - что ни яблоки, то польские...

Крупнейшие производители яблок в мире

Ьал Белк
1 час назад
у вас ошибка по времени сегодня 9е а у вас 19

Астрономы поймают межзвездную комету за хвост

Николай Цыгикало
1 час назад
Иван, ну прикольно вышло. Этакие работы и мы смогём написать и издать.) в качестве послеобеденного веселья. Шучу, но что-то как-то уж совсем легко у

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

Ьал Белк
1 час назад
УмяИНФкакОТКРпорталНЗvkka4ito

Астрономы поймают межзвездную комету за хвост

Sergey Gorovoy
1 час назад
Sergey, "а ещё в америке негров убивают" - был такой мем при большевизме в 50-70 годах). вы конечно правы, перечислив мировых "захватчиков", но тему в моём

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Иван Колупаев
1 час назад
Николай, бедные авторы возможно подверглись харрасменту подобных упрощений 🙂

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

Иван Колупаев
2 часа назад
Ar, вы совершенно правильно заметили что результат во многом зависит от методики подсчета. И конечно ваших собственных предпочтений. Похоже идея

Топ-10 стран с самым высоким уровнем использования возобновляемых источников энергии

Георгий Атанасов
2 часа назад
Интересно, а как они посчитали количество книг которые прояитали на флибусте или в библиотеках? Или это по покупкам в магазинах?

В каких странах люди читают больше всего?

Катерина Евсеева
2 часа назад
Конечно, все ресурсы отдают другим странам за бесценок и у себя нет установок переработки, единственный выход...

Топ-10 стран с самым высоким уровнем использования возобновляемых источников энергии

Иван Колупаев
2 часа назад
Полиграф, что "типично" так это ваши фантазии. Ну а стратегия "понизить соседа, чтобы самому подняться" посмотрите на тарифы Трампа и не говорите что

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Михаил Васильев
3 часа назад
Тельман, возможно эти отрицательные процессы одним траншем не перекрыть. Тогда хоть супернебоскрёбы соорудить: оставить за собой видимый след.

Будущее самое высокое здание в мире, Jeddah Tower, преодолело отметку в 300 метров

Михаил Васильев
3 часа назад
Vasily, разрешите с Вами совместно ума добыть, чтоб тоже дома перестать клепать?

Будущее самое высокое здание в мире, Jeddah Tower, преодолело отметку в 300 метров

Михаил Васильев
3 часа назад
Vasily, согласен с Вами!

Будущее самое высокое здание в мире, Jeddah Tower, преодолело отметку в 300 метров

Stas Alsakhanov
3 часа назад
Elusive, не переживай, будет через 100 лет.

Новая крупнейшая в мире ветряная морская электростанция обеспечит энергией шесть миллионов домов

Оля Сафина
3 часа назад
Зачем вообще в пустыне строить огромное гигантское зеркало? Чтобы солнечный свет отражался и ещё больше нагревал пустыню?

Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» на грани провала, заявили инсайдеры

Николай Цыгикало
3 часа назад
Для понимания пример такого падения. Точно так ведёт себя, например, поток фотонов - свет, освещающий сферу с полюса. На полюсе освещённость будет

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

Николай Цыгикало
4 часа назад
"Поскольку весной мы движемся навстречу потоку межзвездных объектов, их столкновения должны происходить на самых высоких скоростях. Зато в

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

Bogdan Bogdan
4 часа назад
Лизонька, дорогая, какое "наблюдать ЗА НЕЙ"??? По-русски будет ЗА НЕЮ!!!

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно