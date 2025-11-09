Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Будущее добычи полезных ископаемых на астероидах: миссии, ресурсы и вызовы

Над Землей дрейфуют камни стоимостью в миллиарды долларов — и человечество собирается за ними.

Художественное изображение космического аппарата, приближающегося к астероиду / © MEF / JAXA / ISAS

Мысль о том, что те же геологические и химические процессы, что формируют полезные ископаемые на Земле, действуют и за ее пределами — и что астероиды, богатые минералами, ледяные тела и лунный реголит могут содержать экономически ценные материалы — вызывает все больший интерес как у инженеров, так и у инвесторов. Пусть многие футуристические сценарии пока остаются гипотетическими, основная мысль проста: если люди смогут добраться до этих внеземных тел и наладить их переработку, то получат доступ к ресурсам, дефицитным или экологически затратным на Земле.

Давайте рассмотрим, что представляет собой добыча на астероидах, каково текущее положение дел, какие компании работают в этой сфере, какие ресурсы наиболее интересны, насколько все это осуществимо и с какими трудностями сталкивается, а также сравним это направление с другими технологиями, находящимися на переломном этапе.

В сущности, добыча на астероидах — это извлечение материалов с астероидов, малых планет или других внеземных тел с последующим их использованием на месте или возвращением на Землю. Эти материалы могут включать как драгоценные и цветные металлы — платину, родий, иридий, железо, никель, кобальт, — так и летучие вещества: воду, водород, кислород и другие критически важные элементы.

Зачем все это? На Земле запасы стратегических минералов ограниченны, а их добыча часто сопряжена с тяжелыми экологическими последствиями. Некоторые астероиды, как полагают, содержат чрезвычайно высокие концентрации металлов платиновой группы и других ценных веществ. Так, по оценкам 2018 года, платину, родий и иридий можно было бы извлекать с астероидов и доставлять на Землю.

Кроме того, добытые в космосе летучие вещества могут поддерживать работу орбитальной инфраструктуры — обеспечивать водой экипажи, служить сырьем для топлива и кислородом для обитаемых модулей. Таким образом, внеземная добыча выполняет двойную функцию: укрепляет сырьевую независимость Земли и создает основу для самоподдерживающейся космической экономики.

Полноценной добычи пока не достигнуто, но ряд миссий по забору и возврату образцов заложил прочный фундамент.

Японское агентство по аэрокосмическим исследованиям (JAXA) запустило в декабре 2014 года миссию Hayabusa2, которая в июне 2018 года достигла околоземного астероида (162173) Рюгу. Станция собрала образцы, включая подповерхностный материал, выбитый малым взрывным зарядом, и вернула их на Землю в декабре 2020 года.

США ответили миссией OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security – Regolith Explorer), запущенной NASA в сентябре 2016 года. Она отправилась к астероиду (101955) Бенну, собрала пробы в октябре 2020-го и доставила капсулу на Землю 24 сентября 2023 года. Первичный анализ показал, что пыль Бенну богата углеродом, азотом и органическими соединениями.

Эти миссии служат сразу нескольким целям: научным исследованиям происхождения Солнечной системы, разведке для планетарной обороны и поиску ресурсов.

Следующий шаг делает Китай: миссия «Тяньвэнь-2», запущенная в мае 2025 года, направляется к астероиду (469219) Камоалева, чтобы взять пробы и вернуть их к 2031 году. После этого аппарат продолжит путь к комете 311P/PANSTARRS, демонстрируя способность к работе с несколькими целями и тестируя системы автономной навигации, якорения и бурения — ключевые для будущих добывающих экспедиций.

В частном секторе астероидная добыча постепенно переходит от теории к практике. Компания AstroForge, основанная в 2022 году, стала одним из самых заметных игроков. После испытательной миссии Brokkr-1 (кубсат для проверки переработки в орбите) она запустила в феврале 2025 года аппарат Odin — первую коммерческую миссию по разведке астероидов дальнего космоса. Однако из-за проблем со связью и ориентацией аппарат не достиг запланированного сближения с астероидом 2022 OB5.

Тем не менее компания рассматривает миссию как ценный опыт и готовит проект Vestri на 2026 год для отработки методов извлечения. Другие игроки сосредоточены на смежных технологиях. Лос-анджелесская TransAstra развивает запатентованный процесс Optical Mining и системы орбитальной логистики для устойчивой добычи и транспортировки материалов.

Компания OffWorld создает автономные рои промышленных роботов для внеземных работ — от лунных шахт до астероидных карьеров. Хотя до полноценной добычи еще далеко, формируется инфраструктура — транспорт, автоматизация, переработка и логистика. Первые миссии уже проведены, но коммерческая добыча пока остается делом будущего.

Самая большая преграда — эффективность. Миссии должны извлекать и обрабатывать достаточно материала, чтобы оправдать колоссальные расходы. Даже при оптимистичных прогнозах доставка металлов на Землю остаётся экономически невыгодной без радикального снижения стоимости запусков, увеличения производительности и масштабной автоматизации. Для сравнения: миссия OSIRIS-REx, вернувшая всего 121 грамм астероидной пыли, обошлась более чем в миллиард долларов.

Технические трудности не менее серьезны. В микрогравитации добыча требует сложных систем якорения, пылеулавливания и инструментов, работающих в условиях почти полного вакуума. Неудачи небольших частных миссий, включая Odin от AstroForge, показывают, насколько сложны такие операции.

Добавляет неопределенности и правовая сторона. Договор о космосе 1967 года запрещает государствам заявлять суверенитет над небесными телами, но применим ли он к частным компаниям? Международной нормативной базы нет, и потому коммерческие игроки действуют в рамках национальных законов и расплывчатых юридических трактовок.

Даже если технические и правовые вопросы будут решены, рынок может подвести. Массовое поступление платины или других металлов на Землю может обрушить их цены. Поэтому большинство экспертов считают, что первые рентабельные применения добытых ресурсов произойдут в космосе — для заправки ракет и снабжения станций, а не для экспорта сырья на Землю.

По оценкам специалистов, до коммерческой окупаемости астероидной добычи остается как минимум два–три десятилетия. Но удешевление запусков, развитие сенсоров, модульных аппаратов и автономных систем постепенно сокращают этот разрыв.