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AstroForge потеряла первый частный космический аппарат для исследования астероидов

Первая в истории частная миссия к астероиду, судя по всему, завершилась спустя всего неделю после того, как ракета Falcon 9 компании SpaceX доставила аппарат «Один» (Odin) в космос.

Космический аппарат «Один» (в зеленом кругу) после разделения со второй ступенью ракеты Falcon 9 / © Intuitive Machines

«Один», построенный специалистами компании AstroForge, сейчас находится примерно в 300 тысячах километров от Земли и уже не имеет шансов связаться с центром управления полетами.

Задачей аппарата было исследовать астероид 2022 OB5 на наличие драгоценных металлов, поскольку AstroForge стремится создать прибыльную систему добычи полезных ископаемых в космосе.

Однако сразу после отделения «Одина» от ракеты Falcon 9 с ним была потеряна связь, аппарат не отвечал на команды, а его точное местонахождение оставалось неизвестным.

Несмотря на неудачу, AstroForge уже планирует новую миссию под названием Vestri, которая отправится к околоземному астероиду и попытается с ним состыковаться. Запуск запланирован на конец текущего года.