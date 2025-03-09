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AstroForge потеряла первый частный космический аппарат для исследования астероидов
Первая в истории частная миссия к астероиду, судя по всему, завершилась спустя всего неделю после того, как ракета Falcon 9 компании SpaceX доставила аппарат «Один» (Odin) в космос.
«Один», построенный специалистами компании AstroForge, сейчас находится примерно в 300 тысячах километров от Земли и уже не имеет шансов связаться с центром управления полетами.
Задачей аппарата было исследовать астероид 2022 OB5 на наличие драгоценных металлов, поскольку AstroForge стремится создать прибыльную систему добычи полезных ископаемых в космосе.
Однако сразу после отделения «Одина» от ракеты Falcon 9 с ним была потеряна связь, аппарат не отвечал на команды, а его точное местонахождение оставалось неизвестным.
Несмотря на неудачу, AstroForge уже планирует новую миссию под названием Vestri, которая отправится к околоземному астероиду и попытается с ним состыковаться. Запуск запланирован на конец текущего года.
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В наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков.
Расчеты показали, что небольшой околоземный объект 2005 VL₁ в 1965 году был особенно близко к Земле, а несколько месяцев спустя пролетел мимо Венеры. Все это напоминает траекторию одной из советских межпланетных станций.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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