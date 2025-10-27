Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Зеленый след в небе: астроном объяснил природу заснятого в Подмосковье явления

Видеоролик с ярким объектом, оставляющим зеленоватый шлейф в небе над Подмосковьем, активно обсуждается в Сети. По мнению руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, на кадрах, вероятно, запечатлено сгорание в атмосфере небольшого метеорита.

Неизвестный объект в небе в Московской области / © соцсети / РИА Новости

«Это, скорее всего, метеорит размером сантиметров десять… Часто люди удивляются и не верят, что камни пять-десять сантиметров создают такие сильные следы, но это действительно так», — отметил астроном.

© соцсети / РИА Новости

Необычный изумрудный цвет свечения ученый связал с химическим составом объекта — никель, один из основных металлов в метеоритах и астероидах металлического состава, как раз и дает такой оттенок. Ученый заверил, что небесное тело, скорее всего, полностью разрушилось в полете, не достигнув поверхности Земли.