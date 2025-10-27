Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай ускорил внедрение ИИ в промышленность

Китаская солнечная тепловая электростанция / © VCG

Согласно заявлению генерального управляющего компании Xuzhou XCMG Hanyun Чжана Циляна, 2025 год ожидается «первым годом реальной реализации» концепта «ИИ + Промышленный Интернет».

Эта стратегия сфокусирована на интеграции больших моделей ИИ с промышленными ноу-хау для обработки огромных массивов неструктурированных данных. Такой симбиоз позволяет масштабировать применение ИИ в таких секторах, как машиностроение, что приводит к значительному улучшению идентификации неисправностей оборудования и снижению затрат на техническое обслуживание.

По словам Чжана, ключевая цель — превратить данные из «спящего актива» в «текущую ценность» в промышленных условиях.

Кроме того, Китай использует ИИ для поддержки своих целей в области зеленой энергетики и сокращения выбросов. Обрабатывая большие объемы данных, ИИ обеспечивает высокоточный прогноз нагрузки и выработки возобновляемой энергии. Это необходимо для оптимизации стратегий распределения и гибкой интеграции энергии, получаемой из экологически чистых источников, таких как ветряная и солнечная.

ИИ также применяется для повышения точности мониторинга выбросов углерода, помогая быстро выявлять крупнейших загрязнителей и проверять результаты усилий по их сокращению, тем самым внося вклад в более устойчивое будущее.