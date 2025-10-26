  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
26 октября, 18:07
Инфографика: Башня Джидды по сравнению с самыми высокими небоскребами мира  

Возносясь над побережьем Красного моря в Саудовской Аравии, Башня Джидды (Jeddah Tower) готовится стать самым высоким зданием в мире — грандиозным сооружением, которое может превзойти даже легендарную Бурдж-Халифа в Дубае.

# инфографика
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Инфографика: самые высокие небоскребы мира по сравнению с Башней Джидды / © World Visualized
Инфографика: самые высокие небоскребы мира по сравнению с Башней Джидды / © World Visualized

Ожидается, что ее высота достигнет 1000 метров, и этот проект воплощает растущие амбиции Саудовской Аравии по преобразованию своих городов и диверсификации экономики в рамках национальной стратегии Vision 2030.

Строительство километровой башни Jeddah Tower / © Jeddah Now
Строительство километровой башни Jeddah Tower / © Jeddah Now

Изначально известная как Королевская башня (Kingdom Tower), она начала строиться в 2013 году в рамках масштабного проекта Jeddah Economic City — нового городского центра на севере Джидды, объединяющего жилые кварталы, деловые и культурные пространства.

После нескольких остановок, вызванных финансовыми и логистическими трудностями, строительство возобновилось. По последним данным, здание уже достигло примерно 70-го этажа, а завершение работ прогнозируется к 2028 году. Этот этап знаменует возрождение одного из самых амбициозных архитектурных проектов современности, который способен затмить даже дубайскую Бурдж-Халифу.

В готовом виде Башня Джидды станет настоящим вертикальным городом: в ней разместятся роскошные апартаменты, офисные помещения, отель мирового класса, обзорные площадки и торговые зоны.

Ее изящный, аэродинамичный силуэт с треугольным основанием спроектирован так, чтобы выдерживать сильные ветровые нагрузки и снижать внутренние напряжения — инженерное решение, необходимое для здания такого масштаба.

Инновационные архитектурные решения и экологичные технологии делают башню примером устойчивого строительства сверхвысотных сооружений нового поколения.

Строительство Башни Джидды знаменует новую эпоху соперничества мегаполисов, стремящихся переосмыслить свои горизонты и привлечь инвестиции. Этот проект отражает и широкий региональный тренд: страны Ближнего Востока активно инвестируют в инфраструктурные проекты будущего, стремясь уйти от зависимости от нефтяной экономики.

Так, в октябре 2025 года Саудовская Аравия представила железнодорожный проект «Land Bridge» стоимостью семь миллиардов долларов, который соединит Джидду и Эр-Рияд. Эта инициатива еще раз подчеркивает стремление королевства к связанности, модернизации и глобальному лидерству.

Сергей Механик
Сергей Механик
2 часа назад
-
0
+
По логике, увеличивать высоту строений рационально когда стремятся компенсировать недостаток площади на земле. Руководствоваться какой-то другой логикой в данном направлении небезопасно.
Александр Емельянов
10 минут назад
Сергей, арабы в целом не особо практичны часто. Например хайпующий Дубаи это ночной кошмар современного урбаниста, настолько там всё не для людей

Инфографика: Башня Джидды по сравнению с самыми высокими небоскребами мира  

Фима Собак
56 минут назад
Evgeny, свобода слова – это не свобода распускать язык, подменять понятия и транслировать демагогию под видом "особого мнения".

Ученые создали инструмент, с помощью которого нейросети смогут эффективнее избегать нежелательных тем

Фима Собак
1 час назад
Руслан, причем тут вайнахи?! Чеченцы и ингуши были со своей религией-анимизмом и принимали христианство.

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Фима Собак
1 час назад
galinaaa7228, персы были зороастрийцами, а не идолопоклонниками. Они поклонялись богу Ахурамазде, чьим атрибутом был огонь и Солнце. А вот мусульмане

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Фима Собак
2 часа назад
Иван, вон, ниже прочитай ответ мусульманина – да, они считают Иисуса мусульманином. У них и Солнце мусульманин – оно "покорно Аллаху". Поскольку

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Сергей Механик
2 часа назад
По логике, увеличивать высоту строений рационально когда стремятся компенсировать недостаток площади на земле. Руководствоваться какой-то

Инфографика: Башня Джидды по сравнению с самыми высокими небоскребами мира  

Сергей Механик
2 часа назад
Mikhail, и не технологических моментов, но и социально-политических. 🥴

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Иван Колупаев
3 часа назад
Dmitr, пока в тестовом режиме, только 6 спутников. К 2027 г. обещают развернуть уже что-то рабочее. То есть спутники связались между собой и землей

Россия к Новому году запустит группировку низкоорбитальных спутников

Dmitr Sha
3 часа назад
В 🇺🇲 чтобы получать и отправлять смс через их низкоорбитальники нужен ЛЮБОЙ телефон с LTE и симка TI. Когда это узаконят в 🇷🇺 я не понял

Россия к Новому году запустит группировку низкоорбитальных спутников

Dmitr Sha
3 часа назад
Иван, КОМУ и как долго показывали? Мне чегось не досталось С марта по октябрь тружусь геологом на буровых 49-го региона 🇷🇺. Не первый год как,

Россия к Новому году запустит группировку низкоорбитальных спутников

Dmitri Sahharov
3 часа назад
Александр, попробуйте, перекройте. Чем перекрывать-то будете?

Карта уровня мирового финансового риска на 2025 год по странам

Dmitri Sahharov
3 часа назад
Таня, завязывай смотреть телевизор.

Карта уровня мирового финансового риска на 2025 год по странам

Владимир Борисков
3 часа назад
Это ржавая ручка тормоза-сцепления для мототехники, дебилы, блин🤦

В Польше обнаружили кельтский инструмент для трепанации черепа, датируемый IV–III веками до нашей эры

Dmitriy
4 часа назад
Вы поняли идею? Они в нейронный алгоритм внедряют алгоритм патернов, который был до нейронного, просто чтобы управлять, но на деле это сделает его

Ученые создали инструмент, с помощью которого нейросети смогут эффективнее избегать нежелательных тем

Al Hirh
5 часов назад
Вполне адекватный проект ,который окупится и позволит развиваться городам на ЖД.дороге и появится новым промышленным городам.Решит проблему

Саудовская Аравия анонсировала масштабный проект высокоскоростной железной дороги

tt
6 часов назад
Артур, построенных в сссср. ) а для чего тебе этот факт? Что бы что?

Саудовская Аравия анонсировала масштабный проект высокоскоростной железной дороги

Иван Колупаев
6 часов назад
Артур, а кому это будет интересно через 100 лет?

Саудовская Аравия анонсировала масштабный проект высокоскоростной железной дороги

Артур Банга
6 часов назад
tt, в России самая большая длина железных дорог.

Саудовская Аравия анонсировала масштабный проект высокоскоростной железной дороги

Артур Банга
6 часов назад
А лет через 100 когда нефть у саудитов закончится нефть и газ эта дорога зарастет песком...

Саудовская Аравия анонсировала масштабный проект высокоскоростной железной дороги

Николай Соболев
7 часов назад
Александр, Не надо врать. В США поезда с такой скоростью есть https://en.wikipedia.org/wiki/High-speed_rail_in_the_United_States

Рейтинг: 10 самых быстрых поездов в мире

