Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: Башня Джидды по сравнению с самыми высокими небоскребами мира

Возносясь над побережьем Красного моря в Саудовской Аравии, Башня Джидды (Jeddah Tower) готовится стать самым высоким зданием в мире — грандиозным сооружением, которое может превзойти даже легендарную Бурдж-Халифа в Дубае.

Инфографика: самые высокие небоскребы мира по сравнению с Башней Джидды / © World Visualized

Ожидается, что ее высота достигнет 1000 метров, и этот проект воплощает растущие амбиции Саудовской Аравии по преобразованию своих городов и диверсификации экономики в рамках национальной стратегии Vision 2030.

Строительство километровой башни Jeddah Tower / © Jeddah Now

Изначально известная как Королевская башня (Kingdom Tower), она начала строиться в 2013 году в рамках масштабного проекта Jeddah Economic City — нового городского центра на севере Джидды, объединяющего жилые кварталы, деловые и культурные пространства.

После нескольких остановок, вызванных финансовыми и логистическими трудностями, строительство возобновилось. По последним данным, здание уже достигло примерно 70-го этажа, а завершение работ прогнозируется к 2028 году. Этот этап знаменует возрождение одного из самых амбициозных архитектурных проектов современности, который способен затмить даже дубайскую Бурдж-Халифу.

В готовом виде Башня Джидды станет настоящим вертикальным городом: в ней разместятся роскошные апартаменты, офисные помещения, отель мирового класса, обзорные площадки и торговые зоны.

Ее изящный, аэродинамичный силуэт с треугольным основанием спроектирован так, чтобы выдерживать сильные ветровые нагрузки и снижать внутренние напряжения — инженерное решение, необходимое для здания такого масштаба.

Инновационные архитектурные решения и экологичные технологии делают башню примером устойчивого строительства сверхвысотных сооружений нового поколения.

Строительство Башни Джидды знаменует новую эпоху соперничества мегаполисов, стремящихся переосмыслить свои горизонты и привлечь инвестиции. Этот проект отражает и широкий региональный тренд: страны Ближнего Востока активно инвестируют в инфраструктурные проекты будущего, стремясь уйти от зависимости от нефтяной экономики.

Так, в октябре 2025 года Саудовская Аравия представила железнодорожный проект «Land Bridge» стоимостью семь миллиардов долларов, который соединит Джидду и Эр-Рияд. Эта инициатива еще раз подчеркивает стремление королевства к связанности, модернизации и глобальному лидерству.