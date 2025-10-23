Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Northrop Grumman объявила о планах ускорить производство стелс-бомбардировщиков B-21 Raider
Американская оборонная компания Northrop Grumman ожидает заключения новых контрактов с Военно-воздушными силами США по программе стелс-бомбардировщика B-21 Raider к концу года.
Бюджетный закон о согласовании расходов, принятый Конгрессом в июле, предусматривает 4,5 миллиарда долларов на ускорение производства B-21. Northrop Grumman ведет активные обсуждения с ВВС США о том, как это реализовать, хотя временное приостановление работы федерального правительства замедлило переговорный процесс.
Если соглашение будет достигнуто, Northrop Grumman планирует дополнительные инвестиции для увеличения темпов производства. Ускорение программы B-21 приведет к росту выручки компании в 2026 году.
ВВС США планируют приобрести как минимум 100 B-21, чтобы заменить устаревающие и выводимые из эксплуатации флоты B-2 Spirit и B-1 Lancer в 2030-х годах. Если будет принято решение купить более 100 самолетов, как это обсуждается, такие закупки будут оформляться в отдельном переговорном процессе, отличном от обсуждения ускоренного производства.
Начало летных испытаний второго B-21, которое стартовало в сентябре, представляет собой важную веху программы. Оно открывает новую фазу летных испытаний B-21, когда проверка уже будет выходить за рамки общих летных характеристик и включать интеграцию вооружения и систем выполнения миссий.
Несколько других B-21 в настоящее время проходят наземные испытания в подготовке к первым полетам, что позволит подтвердить их характеристики и минимизировать риски.
Интересно, что весной Northrop Grumman сообщила о убытке в 477 миллионов долларов по программе B-21, который был связан с изменением производственного процесса, направленного на ускорение сборки бомбардировщиков.
