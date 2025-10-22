Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Первая китайская многоразовая ракета испытала двигатели перед дебютным полетом

Многоразовая ракета Zhuque-3 (ZQ-3) китайской компании Landspace успешно прошла последние крупные наземные испытания перед своим первым полетом, который состоится на коммерческом космодроме недалеко от Цзюцюанского центра запуска спутников в северо-западном Китае.

Первая ступень Zhuque-3 перед статическими огневыми испытаниями / © Landspace

Как сообщила компания-разработчик, ракета недавно завершила серию ключевых тестов, включая репетицию заправки топливом и статические огневые испытания. В ближайшее время Zhuque-3 возвратится в технический ангар для осмотра и анализа результатов, после чего специалисты скорректируют план и процедуры запуска.

С января 2024 года, когда Zhuque-3 впервые совершила вертикальный взлет и посадку, аппарат прошел целый цикл испытаний. Дата первого запуска пока официально не объявлена. Когда метановую ракету впервые представили в конце 2023 года, Landspace заявила, что рассчитывает отправить ее в космос до конца 2025 года.

Проект Zhuque-3 представляет собой высокопроизводительную, недорогую в производстве, многоразовую ракету на жидком топливе из нержавеющей стали, предназначенную прежде всего для массовых запусков спутниковых группировок.

Согласно обновленным данным LandSpace, Zhuque-3 имеет высоту 66,1 метра, диаметр 4,5 метра у первой и второй ступеней и 5,2 метра — у головного обтекателя. Стартовая масса ракеты составляет около 570 тонн, а тяга превышает 750 тонн. Тем временем и другие китайские частные аэрокосмические компании активно продвигают собственные проекты многоразовых ракет, включая Tianlong-3 от Space Pioneer и Hyperbola-3 от Interstellar Glory.