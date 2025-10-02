Черные мамбы и другие змеи этого рода, обитающие в Африке к югу Сахары, — одни из самых ядовитых в мире. Без применения противоядий их укусы, как правило, оканчиваются смертью. Врачи также заметили, что некоторым пациентам после введения антидота сперва становилось лучше, но затем у них начинались крайне болезненные неконтролируемые спазмы мышц. В новом исследовании международная группа ученых выяснила, с чем связан этот эффект.