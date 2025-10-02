Уведомления
Слушатели узнают про процесс расселения индейцев майя из южной области нагорий в Центральные низменности.
Кандидат исторических наук Александр Владимирович Сафронов расскажет о проблеме появления общности древних майя и начальному этапу ее развития во II–I тыс. до н.э. в т.н. формативный период. В лекции будет дана общая характеристика языковой семьи майя, природно-географических условий региона из расселения, хронологии и периодизации культуры майя. Лектор рассмотрит процесс расселения индейцев майя из южной области нагорий в Центральные низменности. Акцент будет сделан на наиболее ранних археологических памятниках, обнаруженных в области майя и проблеме формирования первых культово-религиозных и политических центров майя в области Центральных низменностей, открытых археологами в последние десятилетия (Эль Мирадор¸ Вашактун, Сан-Бартоло, Агуада-Феникс и др.), в которых началось формирование сложных социально-политических объединений, зародились традиции царской власти, а также основные концепции монументальной архитектуры и изобразительного искусства. В рамках лекции будет затронут вопрос о контактах майя с другими мезоамериканскими культурами и проблема появления иероглифической письменности в конце I тыс. до н.э. в свете актуальных археологических открытий.
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1
