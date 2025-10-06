  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Древняя магия глазами археолога

Слушатели узнают, какие магические предметы находят в раскопах и как понимают, что они магические.

ВСмысле
22 октября, 19:00 Идет 2 ч
1000 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Гороховая 47Б

О мероприятии

Где границы между обыденной жизнью человека и магической сферой? Когда магия появляется в истории человечества и какое место она занимает, в каких формах археологи могут увидеть ее проявления? Какие магические предметы находят в раскопах и как понимают, что они магические? Ответы на эти и многие другие вопросы даст археолог и кандидат исторических наук Желтова Мария Николаевна.

Расписание
22
Среда
Октябрь 2025
ул. Гороховая 47Б Санкт-Петербург
19:00
Купить
Адрес

ул. Гороховая 47Б

6 октября, 09:20
Александр Речкин
2
# археология
# история
# магия
Комментарии

