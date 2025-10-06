О мероприятии

Где границы между обыденной жизнью человека и магической сферой? Когда магия появляется в истории человечества и какое место она занимает, в каких формах археологи могут увидеть ее проявления? Какие магические предметы находят в раскопах и как понимают, что они магические? Ответы на эти и многие другие вопросы даст археолог и кандидат исторических наук Желтова Мария Николаевна.

