Николай Головин
Николай Головин
19 октября, 09:58
Семь самых интересных мостов мира, где инженерия превращается в искусство

Там, где встречаются искусство и инженерная мысль, рождаются сооружения, способные вдохнуть жизнь в будущее архитектуры. Современные мосты и путепроводы — не просто средство пересечь реки или дороги. Они стали символами человеческого гения, художественного видения и технического совершенства.

# архитектура
# мосты
# строительство
# технологии
Виадук Мийо, Франция / © Wikimedia Commons / Mike Switzerland
Виадук Мийо, Франция / © Wikimedia Commons / Mike Switzerland

Выше Эйфелевой башни, на высоте 343 метров над долиной Тарн, возвышается инженерное чудо — виадук Мийо, длиной 2460 метра. Его форма вдохновлена аэродинамикой самолетов: обтекаемые линии минимизируют сопротивление ветру, а конструкция рассчитана на порывы до 250 километров в час. 

Строительство велось с использованием гидравлических систем, позволивших «запускать» пролет над долиной, — техника, ранее невиданная в мостостроении. На возведение ушло около 290 тысяч тонн материалов и 394 миллиона евро инвестиций. Все это — за три года.

Мост «Волны Хендерсона», Сингапур / © Wikimedia Commons / Kok Leng Yeo
Мост «Волны Хендерсона», Сингапур / © Wikimedia Commons / Kok Leng Yeo

Мост «Волны Хендерсона» в Сингапуре — длиной 274 метра — один из самых математичных мостов в мире. Архитектор Джордж Лежандр спроектировал его, опираясь исключительно на трехмерные алгебраические уравнения. На высоте 36 метров над дорогой Хендерсон он соединяет парки Южного хребта Сингапура.

Изогнутые секции чередуются с углублениями, образуя уютные ниши для отдыха. Ночью деревянные «ребра» конструкции подсвечиваются светодиодами, превращая мост в светящуюся волну — символ сингапурского урбанизма и цифровой архитектуры.

The Rolling Bridge, Лондон, Великобритания / © Wikimedia Commons / Loz Pycock
The Rolling Bridge, Лондон, Великобритания / © Wikimedia Commons / Loz Pycock

Этот крошечный мост (длина 12 метров) — настоящее инженерное чудо. В отличие от обычных разводных конструкций, Rolling Bridge складывается в аккуратный восьмиугольник. Восемь треугольных секций поднимаются и сцепляются за две–три минуты, будто оживающая стальная змея.

Каждый полдень в пятницу мост демонстрирует свое превращение над каналом Гранд-Юнион, собирая вокруг восхищенную публику.

Мост тысячелетия в Гейтсхеде, Великобритания / © Wikimedia Commons / Martin Sotirov 
Мост тысячелетия в Гейтсхеде, Великобритания / © Wikimedia Commons / Martin Sotirov 

«Моргающий глаз» — так прозвали этот мост за уникальную систему наклона. Это первый в мире мост, который целиком вращается как единое целое, а не поднимает отдельные секции.

Две параболические дуги — одна для настила, другая для опоры — поворачиваются синхронно на угол до 40°. Полный цикл занимает всего четыре минуты. Мост поднимается более 500 раз в год, пропуская корабли, и при этом сам очищается от мусора благодаря наклону.

Эресуннский мост, Дания — Швеция / © Wikimedia Commons / Nick-D
Эресуннский мост, Дания — Швеция / © Wikimedia Commons / Nick-D

Один из самых амбициозных инфраструктурных проектов Европы соединяет Данию и Швецию. Эресуннский мост объединяет четырехполосное шоссе и железнодорожные пути, переходящие в тоннель через искусственный остров.

Мост выдерживает столкновения судов, землетрясения и ураганы. Его элементы весят десятки тысяч тонн. Кроме того мост служит магистралью передачи интернет-данных между Скандинавией и материком.

«Драконий мост», Дананг, Вьетнам / © Wikimedia Commons / Bùi Thụy Đào Nguyên
«Драконий мост», Дананг, Вьетнам / © Wikimedia Commons / Bùi Thụy Đào Nguyên

Мост, который дышит огнем и водой. Каждые выходные тысячи людей собираются, чтобы увидеть, как гигантский золотой дракон выпускает пламя и струи воды из 18 специально созданных сопел.

Мост оснащен 15 тысячами светильников, превращающих его в сияющего змея над рекой Хан. Помимо зрелищности, это — важная транспортная артерия, соединяющая аэропорт Дананга с пляжами города.

«Двойная спираль», Сингапур / © Getty Images
«Двойная спираль», Сингапур / © Getty Images

Этот мост — воплощение самой идеи жизни. Его структура повторяет двойную спираль ДНК, символизируя движение, связь и развитие. Построенный с использованием лишь пятой части стали, обычно требуемой для подобных проектов, он демонстрирует эффективность цифрового проектирования.

На мосту расположено пять смотровых площадок, откуда открываются панорамы залива Марина-Бэй и небоскребов Сингапура. Это не просто инженерное сооружение, а архитектурная метафора города будущего — современного, гибкого и взаимосвязанного.

Сегодня мосты — это не только функциональные объекты, но и проявление человеческого воображения. Они соединяют не только берега, но и эпохи, напоминая: строить — значит вдохновлять.

16 октября, 13:40
Игорь Байдов

Древний родственник человека обладал силой гориллы и ловкостью современных людей

Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся кисти рук парантропа Бойса — представителя рода, обитавшего в Восточной Африке примерно от 2,3 до 1,2 миллиона лет назад. Анализ останков показал, что его руки были мощные, как у современной гориллы, но при этом способными к тонкой работе. Открытие, вероятно, заставит научный мир пересмотреть роль этого вида в эволюции.

Антропология
# гоминины
# гориллы
# каменные орудия
# люди
# олдувайская культура
# парантропы
# родствениики
17 октября, 22:00
Любовь С.

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.

Астрономия
# атмосфера
# метан
# молекулы
# органические вещества
# Сатурн
# титан
# этан
18 октября, 11:06
Evgenia Vavilova

У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.

Биология
# возрастные изменения
# секвенирование ДНК
# сперма
# сперматозоиды
# старение
# фертильность
15 октября, 15:34
Адель Романова

На архивных снимках у межзвездной кометы 3I/ATLAS не увидели комы, вопреки ожиданиям

Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
15 октября, 11:16
ПНИПУ

Ученые рассказали, какая мука полезнее и почему

16 октября отмечается Всемирный день хлеба – продукта, который вносит значимый вклад в ежедневную жизнь и питание людей. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему белый портится быстрее ржаного, нужно ли убирать глютен из рациона, на какие полезные виды муки заменить пшеничную, какие подойдут веганам, диабетикам и аллергикам и как правильно хранить мучные изделия.

ПНИПУ
# еда
# здоровая пища
# здоровое питание
# мука
# полезная еда
# хлеб
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
