Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
21 октября, 17:14
Ученые узнали причину генетического различия рыжих кошек от других

Коты с рыжей шерстью долгие годы интриговали ученых. Они не могли понять, почему рыжий окрас в 80% случаев встречается именно у котов. Генетик Кристофер Кейлин (Christopher B. Kaelin) из медицинской школы Стэнфордского университета (Stanford University), вероятно, нашел причину.

Кадр из фильма «Уличный кот по кличке Боб» / © Sony Pictures Entertainment
Кадр из фильма «Уличный кот по кличке Боб» / © Sony Pictures Entertainment

В исследовании, опубликованном в Current Biology, ученые обнаружили генетическую мутацию рыжей шерсти у котов, которая не встречается у других млекопитающих. 

Мутация, отвечающая за рыжую окраску, связана с X-хромосомой. Чтобы кошки имели полностью рыжий окрас, обе X-хромосомы должны нести рыжий ген, что случается очень редко. Чаще у самок встречается черепаховая окраска, сочетающая рыжий и черный. У самцов — только одна X-хромосома, а значит — только одна версия гена окраски. Если эта версия оказывается рыжей, то самец будет полностью рыжим. 

У большинства млекопитающих рыжая или с желтоватым оттенком шерсть возникает в результате мутаций в одном из двух специфических пигментных генов. Однако у большинства животных эти гены не связаны с полом. Домашние кошки являются исключением.

Ученые поняли, что ищут мутацию Х-хромосомы, которая встречается лишь у домашних представителей кошачьих, но отыскать ее не удавалось. Чтобы найти мутацию, команда исследователей проанализировала геномы рыжих котов. Они работали с образцами ДНК из клиник стерилизации и кастрации, используя передовые инструменты, которых не было еще десять лет назад.

Ученые обнаружили на X-хромосоме крошечную мутацию, из-за которой ген Arhgap36 активируется в пигментных клетках. Это необычный ген, который у людей связан с некоторыми нейроэндокринными опухолями. С окраской шерсти у животных его раньше не связывали. 

У котов мутация проявляется в пигментных клетках, нарушая работу клеточного механизма, отвечающего за выработку меланина. Блокируя один из последних этапов пути образования пигмента, мутация фактически переключает палитру шерсти с темной на ярко-рыжую.

Эта мутация не нова. Еще на средневековых миниатюрах XII века изображены трехцветные кошки. По мнению исследователей, мутация возникла на ранних этапах одомашнивания кошек. Возможно, она могла укрепиться благодаря влиянию человека.

