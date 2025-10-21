Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые узнали причину генетического различия рыжих кошек от других
Коты с рыжей шерстью долгие годы интриговали ученых. Они не могли понять, почему рыжий окрас в 80% случаев встречается именно у котов. Генетик Кристофер Кейлин (Christopher B. Kaelin) из медицинской школы Стэнфордского университета (Stanford University), вероятно, нашел причину.
В исследовании, опубликованном в Current Biology, ученые обнаружили генетическую мутацию рыжей шерсти у котов, которая не встречается у других млекопитающих.
Мутация, отвечающая за рыжую окраску, связана с X-хромосомой. Чтобы кошки имели полностью рыжий окрас, обе X-хромосомы должны нести рыжий ген, что случается очень редко. Чаще у самок встречается черепаховая окраска, сочетающая рыжий и черный. У самцов — только одна X-хромосома, а значит — только одна версия гена окраски. Если эта версия оказывается рыжей, то самец будет полностью рыжим.
У большинства млекопитающих рыжая или с желтоватым оттенком шерсть возникает в результате мутаций в одном из двух специфических пигментных генов. Однако у большинства животных эти гены не связаны с полом. Домашние кошки являются исключением.
Ученые поняли, что ищут мутацию Х-хромосомы, которая встречается лишь у домашних представителей кошачьих, но отыскать ее не удавалось. Чтобы найти мутацию, команда исследователей проанализировала геномы рыжих котов. Они работали с образцами ДНК из клиник стерилизации и кастрации, используя передовые инструменты, которых не было еще десять лет назад.
Ученые обнаружили на X-хромосоме крошечную мутацию, из-за которой ген Arhgap36 активируется в пигментных клетках. Это необычный ген, который у людей связан с некоторыми нейроэндокринными опухолями. С окраской шерсти у животных его раньше не связывали.
У котов мутация проявляется в пигментных клетках, нарушая работу клеточного механизма, отвечающего за выработку меланина. Блокируя один из последних этапов пути образования пигмента, мутация фактически переключает палитру шерсти с темной на ярко-рыжую.
Эта мутация не нова. Еще на средневековых миниатюрах XII века изображены трехцветные кошки. По мнению исследователей, мутация возникла на ранних этапах одомашнивания кошек. Возможно, она могла укрепиться благодаря влиянию человека.
У астрономов появилось возможное объяснение феномену, который обнаружили несколько лет назад: у некоторых карликовых планет и даже астероидов есть кольца, как у газовых гигантов. Ученые предположили, что кольца малых тел формируются благодаря их неправильной форме и, как следствие, неравномерно распределенной гравитации.
Индийские психиатры описали необычное психическое расстройство у мужчины с алкогольной зависимостью. Так называемый синдром инкуба, сопровождаемый сексуальными галлюцинациями, развился у пациента при попытке сократить потребление спиртного.
22 октября отмечается Международный день заикающихся людей. По статистике, этот дефект речи есть более чем у 400 миллионов человек — почти 5% населения земного шара. Ученые Пермского Политеха объяснили механизм возникновения заикания у детей и взрослых, почему оно чаще встречается у мужчин, можно ли остаться заикой после испуга, есть ли что-то общее между заиканием и иканием, как роль злодея или начальника поможет преодолеть проблемы с речью и как правильно общаться с заикающимися людьми.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
2 Января, 2021
Веганы: как с любовью навредить природе
8 Августа, 2014
Гости из будущего: эсминцы и фрегаты
22 Ноября, 2016
История Земли за полчаса
23 Ноября, 2017
5 вещей быстрее света
2 Марта, 2016
Год в космосе: 5 сумасшедших фактов
8 Июля, 2016
Шекспировские спутники Урана
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии