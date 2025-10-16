О мероприятии

Пещера была открыта в 2018 году при прокладке федеральной автомобильной трассы Симферополь — Керчь «Таврида» и получила одноименное название.

Пещера является крупнейшим палеонтологическим памятником природы на территории Крыма, всего региона и даже территории России — в ней описаны два последовательных палеофаунистических комплекса животных раннего плейстоцена 2.1–1.9 миллионов лет назад и 1.8–1.6 миллионов лет назад, а также среднего плейстоцена 0.3–0.5 миллионов лет назад. В результате самых последних исследований установлено, что отложения пещеры намного древнее захороненных в них костей и являются палеоэкологическим архивом.

Минералог, палеопочвовед, спелеолог, сотрудник Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета, член РГО Анна Михайловна Седова расскажет, почему Таврида считается важнейшим палеонтологическим памятником природы региона, какие виды исследований проводятся и почему изучение отложений так важно для современной науки.

переулок Гривцова, дом 10, литера А Санкт-Петербург 18:30 Бесплатно