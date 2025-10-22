В одежде для младенцев обнаружили сотни потенциально опасных химикатов

В вещах для самых маленьких могут содержаться сотни так называемых ксенобиотиков — чужеродных для живых организмов веществ, многие из которых способны навредить здоровью, выяснили испанские ученые. В списке выявленных соединений оказались даже фармпрепараты, включая опиоиды, антидепрессанты и гормоны.

Токсичные добавки ранее находили в детских матрасах и постельных принадлежностях. В одном из предыдущих исследований в детских товарах, в том числе с маркировкой об экологической безопасности, выявили вечные химикаты (PFAS), хотя на этикетках их не указали.

Теперь коллектив химиков, медиков и токсикологов из Испании обнаружил, что в вещах для самых маленьких могут содержаться сотни так называемых ксенобиотиков — чужеродных для живых организмов веществ, многие из которых потенциально опасны. Статья об этом вышла в журнале Environmental Research.

Чтобы оценить, насколько легко токсичные соединения могут высвобождаться и попадать в организм, к 43 образцам новой и ношеной детской одежды применили четыре варианта воздействия: от полоскания в воде до более агрессивных методов с применением химических растворителей.



Графическая аннотация к исследованию / © Domínguez-Liste A, Linares-Ruiz E, Schweiss MO, et al., Environmental Research, 2025

В результате исследователи выявили свыше 300 химикатов разных классов. Среди них — пестициды, антипирены (противопожарные добавки), пластификаторы, поверхностно-активные вещества, УФ-фильтры, консерванты, отдушки и даже фармацевтические препараты. В числе последних оказались антидепрессанты (венлафаксин), опиоиды (оксикодон, оксиморфон) и гормоны, что стало для специалистов неожиданностью и особенно насторожило.

Многие вещества, включая некоторые пестициды, вымывались из ткани просто водой. Это говорит об их потенциальной биодоступности при носке. Кроме того, в изделиях нередко выявляли сразу несколько ксенобиотиков. Это и присутствие в образцах фармпрепаратов означает, что пути загрязнения до конца не изучены. Антидепрессант венлафаксин обнаружили более чем в половине протестированных вещей.

Ученые подчеркнули, что кожа младенцев нежная и тонкая, а их организм еще развивается, поэтому маленькие дети крайне уязвимы к воздействую токсичных веществ. Исследования показывали, что даже небольшие дозы соединений, разрушающих эндокринную систему, могут быть чреваты долгосрочными последствиями для здоровья, в том числе повышать риск развития рака и бесплодия.

Корень проблемы исследователи видят в отсутствии комплексного контроля за всем спектром соединений, используемых в производстве. Ученые настаивают, что для предметов одежды, в особенности детской, следует установить более строгие требования с точки зрения химической безопасности, аналогичные тем, что действуют в отношении продуктов питания и косметических средств.

Юлия Трепалина 862 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.