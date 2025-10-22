Уведомления
В одежде для младенцев обнаружили сотни потенциально опасных химикатов
В вещах для самых маленьких могут содержаться сотни так называемых ксенобиотиков — чужеродных для живых организмов веществ, многие из которых способны навредить здоровью, выяснили испанские ученые. В списке выявленных соединений оказались даже фармпрепараты, включая опиоиды, антидепрессанты и гормоны.
Токсичные добавки ранее находили в детских матрасах и постельных принадлежностях. В одном из предыдущих исследований в детских товарах, в том числе с маркировкой об экологической безопасности, выявили вечные химикаты (PFAS), хотя на этикетках их не указали.
Теперь коллектив химиков, медиков и токсикологов из Испании обнаружил, что в вещах для самых маленьких могут содержаться сотни так называемых ксенобиотиков — чужеродных для живых организмов веществ, многие из которых потенциально опасны. Статья об этом вышла в журнале Environmental Research.
Чтобы оценить, насколько легко токсичные соединения могут высвобождаться и попадать в организм, к 43 образцам новой и ношеной детской одежды применили четыре варианта воздействия: от полоскания в воде до более агрессивных методов с применением химических растворителей.
В результате исследователи выявили свыше 300 химикатов разных классов. Среди них — пестициды, антипирены (противопожарные добавки), пластификаторы, поверхностно-активные вещества, УФ-фильтры, консерванты, отдушки и даже фармацевтические препараты. В числе последних оказались антидепрессанты (венлафаксин), опиоиды (оксикодон, оксиморфон) и гормоны, что стало для специалистов неожиданностью и особенно насторожило.
Многие вещества, включая некоторые пестициды, вымывались из ткани просто водой. Это говорит об их потенциальной биодоступности при носке. Кроме того, в изделиях нередко выявляли сразу несколько ксенобиотиков. Это и присутствие в образцах фармпрепаратов означает, что пути загрязнения до конца не изучены. Антидепрессант венлафаксин обнаружили более чем в половине протестированных вещей.
Ученые подчеркнули, что кожа младенцев нежная и тонкая, а их организм еще развивается, поэтому маленькие дети крайне уязвимы к воздействую токсичных веществ. Исследования показывали, что даже небольшие дозы соединений, разрушающих эндокринную систему, могут быть чреваты долгосрочными последствиями для здоровья, в том числе повышать риск развития рака и бесплодия.
Корень проблемы исследователи видят в отсутствии комплексного контроля за всем спектром соединений, используемых в производстве. Ученые настаивают, что для предметов одежды, в особенности детской, следует установить более строгие требования с точки зрения химической безопасности, аналогичные тем, что действуют в отношении продуктов питания и косметических средств.
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
В далеких холодных просторах Солнечной системы, между орбитами Сатурна и Урана, разворачивается редкое космическое представление. Таинственный объект под названием Хирон меняет свой облик. Астрономы фиксируют уникальный процесс — активную эволюцию его колец. Ничего подобного в таком масштабе ученые не наблюдали ранее.
Коллектив ученых из МФТИ разработал и построил многоэлектродный генератор, позволяющий с беспрецедентной точностью создавать сложные наночастицы, смешивая в заданных пропорциях три и более различных металла. Это достижение открывает путь к «программированию» свойств наноматериалов для катализа, электроники и медицины, решая одну из ключевых проблем в области синтеза наночастиц.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
