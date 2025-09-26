Уведомления
Слушатели узнают, как метеороиды могут рождаться и как проходят свой путь от кометных ядер до «звездных дождей».
О мероприятии
Кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник Института астрономии РАН Роман Золотарев расскажет о метеороидах — частицах слишком маленьких, для того чтобы называться астероидами, но достаточно крупных, чтобы не относить их к пыли. Метеороиды можно встретить в большом количестве в хвостах комет, а также вблизи астероидов. При входе в атмосферу Земли, такие частицы вызывают эффектные явления — метеоры и болиды. Слушатели узнают, как метеороиды могут рождаться и как проходят свой путь от кометных ядер до «звездных дождей».
Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1
