Лекция
12+
Метеороиды: от комет до метеорных дождей

Слушатели узнают, как метеороиды могут рождаться и как проходят свой путь от кометных ядер до «звездных дождей».

Московский Планетарий
22 октября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
500 Стоимость
Москва Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1

О мероприятии

Кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник Института астрономии РАН Роман Золотарев расскажет о метеороидах — частицах слишком маленьких, для того чтобы называться астероидами, но достаточно крупных, чтобы не относить их к пыли. Метеороиды можно встретить в большом количестве в хвостах комет, а также вблизи астероидов. При входе в атмосферу Земли, такие частицы вызывают эффектные явления — метеоры и болиды. Слушатели узнают, как метеороиды могут рождаться и как проходят свой путь от кометных ядер до «звездных дождей».

Расписание
22
Среда
Октябрь 2025
Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1 Москва
19:00
Купить
Адрес

Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1

26 сентября, 05:01
Александр Речкин
2
# кометы
# космос
# метеориты
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Комментарии

Написать комментарий

Johnny Sad
22 минуты назад
Там и свобода воли присутствует по идее, вся фигня. Добродетель, помог женщине, возможно из желания самоутвердится. Вполне разумно А по поводу, что

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Johnny Sad
53 минуты назад
Ну не знаю, а может искусственный интеллект он как раз на то, что с большей вероятностью угадает выигрышную комбинацию нежели обычный... Я к примеру

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Mikhail Khramov
4 часа назад
"листва, как губка, впитывает тяжелые металлы и загрязнения из воздуха, которые при сжигании попадают прямо в легкие." А может, все-таки, в воздух?

Химик объяснил, почему нельзя бросать сырую листву в костер

Ura Genryx
4 часа назад
Александр, “ с краткосрочными перегрузками до 12 g лично” Насколько «кратковременными»? И вертикальными или горизонтальными?

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Nikita Lazarenko
5 часов назад
Вау

Консорциум «Евклид» опубликовал крупнейшую симуляцию Вселенной с 3,4 миллиардами галактик

R. V.
6 часов назад
Там стоит фильтр и он сам признался, что ему запрещено взламывать систему. А жаль....

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Дождиков Антон
6 часов назад
Николай, я бы прпробовал тут карлу- MARLу, то есть MADDPG или MAPPO - в зависимости от параметров среды модедирования

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Станислав Токарев
6 часов назад
Такой гипотезы ещё нет, но что если существуют цивилизации которые смогли пройти через "большой фильтр", и существуют уже многие миллионы лет?

Астрономы назвали расстояние до ближайшей внеземной цивилизации

Мариша
7 часов назад
Сергей, я бросила курить с поддержкой чата gpt. И смогла отказаться от выпечки и сладостей (раньше много ела булок и сладкого), это положительно

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Galactica Llirik
7 часов назад
FantasticHuman312, ChatGPT лишь усиливает качества того, кто им пользуется 🤷‍♂️

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Светлана Суховерцева
7 часов назад
Человечество много на себя берет. Не считает, что Вселенная - слаженной механизм, а считает что его миссия улучшать Вселенную, например, ядерным

Астероид, который может упасть на Луну, предложили взорвать

Андрей Владимирович
7 часов назад
Некрософ, а мог ведь и оторвать ему лапу в последней схватке, погиб, но лапу врагу оттяпал.

Палеонтологи описали нового мегараптора, погибшего с крокодилом в зубах

Alecsandr
8 часов назад
Магнитное поле уже черти че выделывает люди мгновенно умирают а вдиагнозе о смерти мгновенно суживается вся кровеносная система организма

Солнечная система и окрестности: терраформирование в деталях

Ar Ar
10 часов назад
Александр, 1. Для тех городов у кого угольные ТЭС/ТЭЦ главный вклад будет там. Но и ДВС конечно же старается (кстати больше дизель) 2. Все три

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Михаил Константинов
10 часов назад
Александр, где Вы капслок увидели? Ничего, кроме саркастической ухмылки Ваша писанина не вызывает. В несбывшиеся прогнозы Вас тыкали, и не раз. Вы

Ученые установили, почему менструальный цикл женщин в 2010-х потерял связь с Луной

Ar Ar
10 часов назад
Александр, а там в вашей же новости есть ссылка на прямую статистику евростата, оттуда взят скриншот и цена в евро. Вот стоимость до 2007 г

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Иван Колупаев
11 часов назад
Александр, что вы не были единственным автором я готов поверить.

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Сергей Механик
11 часов назад
Александр, ваши комментарии в основном грамотно построены, продуманы, обоснованы и аргументированы. Отношусь к ним с интересом и уважением, хотя

Ученые установили, почему менструальный цикл женщин в 2010-х потерял связь с Луной

Александр Березин
11 часов назад
Михаил, так где же примеры моих несбывшихся прогнозов из статей о космонавтике? Вы так и не смогли подобрать ни одного, хотя примеры сбывшихся я вам

Ученые установили, почему менструальный цикл женщин в 2010-х потерял связь с Луной

FantasticHuman312
12 часов назад
Как ChatGPT ей помог если он даже у меня тупит очень очень сильно, просил переписать сообщение он пишет совсем другое

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Самые обсуждаемые

