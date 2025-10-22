Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Boeing превратит старые 747 в роскошные бизнес-джеты

Самолет с интерьером площадью 460 квадратных метров уже стал любимцем глав государств и богатых людей. Теперь Boeing предлагает полную переделку коммерческих версий этих лайнеров. Подразделение Boeing Business Jets (BBJ) объявило о новом плане по превращению коммерческих пассажирских самолетов 747-8 в самые большие «летающие дворцы».

Boeing 747 / © Boeing Business Jets

Программа 747-8 «под ключ» предполагает поиск и приобретение коммерческих 747 для клиентов, организацию индивидуальной внутренней переделки на одном из связанных предприятий и капитальный ремонт двигателей перед передачей самолета владельцу.

Дальность полета BBJ 747-8 составляет почти 16 500 километров, что позволяет долететь практически между любыми двумя городами мира — например, из Нью-Йорка в Сидней или из Дубая в Лос-Анджелес — без дозаправки.

Интерьер можно будет настроить по желанию владельца — от размещения 75 пассажиров до просторных зон для отдыха и развлечений. Возможные опции включают полноразмерные спальни с душевыми, винтовые лестницы между этажами, кинозалы и гостиные с обеденными зонами.

Почему кто-то захочет переделанный 747, когда выходит новый Boeing 777X с еще большей дальностью полета и более современными технологиями? Часть причины в том, что программа 777X несколько раз переносила дату первой поставки, теперь с середины 2026 года на 2027 год. К тому же многие клиенты по-прежнему проявляют большой интерес к самолету такого размера с четырьмя двигателями. Поскольку такие бизнес-джеты обычно летают всего 200–300 часов в год, обновленный 747-8 сможет служить десятилетиями.