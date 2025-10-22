Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Boeing превратит старые 747 в роскошные бизнес-джеты
Самолет с интерьером площадью 460 квадратных метров уже стал любимцем глав государств и богатых людей. Теперь Boeing предлагает полную переделку коммерческих версий этих лайнеров. Подразделение Boeing Business Jets (BBJ) объявило о новом плане по превращению коммерческих пассажирских самолетов 747-8 в самые большие «летающие дворцы».
Программа 747-8 «под ключ» предполагает поиск и приобретение коммерческих 747 для клиентов, организацию индивидуальной внутренней переделки на одном из связанных предприятий и капитальный ремонт двигателей перед передачей самолета владельцу.
Дальность полета BBJ 747-8 составляет почти 16 500 километров, что позволяет долететь практически между любыми двумя городами мира — например, из Нью-Йорка в Сидней или из Дубая в Лос-Анджелес — без дозаправки.
Интерьер можно будет настроить по желанию владельца — от размещения 75 пассажиров до просторных зон для отдыха и развлечений. Возможные опции включают полноразмерные спальни с душевыми, винтовые лестницы между этажами, кинозалы и гостиные с обеденными зонами.
Почему кто-то захочет переделанный 747, когда выходит новый Boeing 777X с еще большей дальностью полета и более современными технологиями? Часть причины в том, что программа 777X несколько раз переносила дату первой поставки, теперь с середины 2026 года на 2027 год. К тому же многие клиенты по-прежнему проявляют большой интерес к самолету такого размера с четырьмя двигателями. Поскольку такие бизнес-джеты обычно летают всего 200–300 часов в год, обновленный 747-8 сможет служить десятилетиями.
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
В далеких холодных просторах Солнечной системы, между орбитами Сатурна и Урана, разворачивается редкое космическое представление. Таинственный объект под названием Хирон меняет свой облик. Астрономы фиксируют уникальный процесс — активную эволюцию его колец. Ничего подобного в таком масштабе ученые не наблюдали ранее.
Коллектив ученых из МФТИ разработал и построил многоэлектродный генератор, позволяющий с беспрецедентной точностью создавать сложные наночастицы, смешивая в заданных пропорциях три и более различных металла. Это достижение открывает путь к «программированию» свойств наноматериалов для катализа, электроники и медицины, решая одну из ключевых проблем в области синтеза наночастиц.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
