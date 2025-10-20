  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
20 октября, 09:20
Рейтинг: +53
Посты: 89

Инфографика: самые сильные животные мира

Животный мир полон поразительных примеров силы: у различных видов развились специализированные мышцы, уникальная механика тела и возможности, позволяющие выживать в самых разных условиях.

Сообщество
# биология
# животные
# статистика
Инфографика: самые сильные животные мира / © Visualcapitalist  
Инфографика: самые сильные животные мира / © Visualcapitalist  

На этой инфографике ранжированы самые сильные животные мира по максимальному весу, который они способны поднять. Данные для визуализации получены из BBC Science Focus. Для сравнения приведен максимальный подъем среднестатистического американского мужчины при жиме лежа (61 килограмм).

Африканский слон выделяется по абсолютной силе. Он способен поднять около шести тонн — примерно столько же, сколько весит небольшой школьный автобус, что делает его самым сильным сухопутным животным на планете.

Хобот слона содержит до 40 000 мышц, что позволяет выполнять как деликатные задачи (например, ухватить стебель травы), так и использовать силу для масштабных разрушений, вроде выкорчевывания деревьев.

Слоны также входят в число самых долгоживущих млекопитающих, хотя их продолжительность жизни все же меньше человеческой.

Среди хищников тигр занимает первое место по мышечной силе. Он способен поднять вдвое больше собственного веса (544 килограмма).

Гориллы, хотя и преимущественно травоядные, соперничают с крупными кошками. Их мышцы верхней части тела позволяют поднять около 820 килограммов. По сравнению с людьми, у горилл очень плотные мышечные волокна, а также длинные руки и крепкие кости, что обеспечивает им дополнительное преимущество.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Окт
700
Полезная и вредная еда, как следить за рационом
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Окт
Бесплатно
Изучая формирование планет
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
21 Окт
600
Когда лишайники колонизировали сушу и могут ли они помочь нам колонизировать Марс?
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Пещера Таврида
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
22 Окт
500
Метеороиды: от комет до метеорных дождей
Московский Планетарий
Москва
Лекция
22 Окт
900
Кто такие индейцы майя? Первые археологические свидетельства
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Окт
1000
Древняя магия глазами археолога
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
22 Окт
750
Не гормон счастья. Зачем нам серотонин?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Цифровая среда как новая вселенная человека
ИИМК РАН
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
18 октября, 11:06
Evgenia Vavilova

У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.

Биология
# возрастные изменения
# секвенирование ДНК
# сперма
# сперматозоиды
# старение
# фертильность
18 октября, 10:18
Редакция Naked Science

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

Еще в 2020 году Россия отставала по квантовым технологиям от лидеров на 10 лет. Квантовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовые сенсоры — все это, казалось, вскоре войдет в практику везде, но не у нас. В 2025-м ситуация уже изменилась: в области квантовых вычислений страна вошла в число лидеров квантовой гонки. Как это удалось и каких практических результатов можно ждать?

С точки зрения науки
# квантовые компьютеры
# квантовые технологии
# росатом
# технологии
Выбор редакции
19 октября, 10:00
Любовь С.

Ученые обновили официальный протокол на случай первого контакта  

Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.

Астрономия
# Seti
# внеземная жизнь
# инопланетные цивилизации
# инопланетный разум
# радиоастрономия
# техносигнатуры
15 октября, 15:34
Адель Романова

На архивных снимках у межзвездной кометы 3I/ATLAS не увидели комы, вопреки ожиданиям

Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
17 октября, 22:00
Любовь С.

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.

Астрономия
# атмосфера
# метан
# молекулы
# органические вещества
# Сатурн
# титан
# этан
15 октября, 11:16
ПНИПУ

Ученые рассказали, какая мука полезнее и почему

16 октября отмечается Всемирный день хлеба – продукта, который вносит значимый вклад в ежедневную жизнь и питание людей. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему белый портится быстрее ржаного, нужно ли убирать глютен из рациона, на какие полезные виды муки заменить пшеничную, какие подойдут веганам, диабетикам и аллергикам и как правильно хранить мучные изделия.

ПНИПУ
# еда
# здоровая пища
# здоровое питание
# мука
# полезная еда
# хлеб
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ночь падающих звезд: как наблюдать Ориониды в этом году

    20 октября, 09:12

  2. Ученые обновили официальный протокол на случай первого контакта  

    19 октября, 10:00

  3. Астрономы поймают межзвездную комету за хвост

    19 октября, 09:14

  4. У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

    18 октября, 11:06
Выбор редакции

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

18 октября, 10:18

Последние комментарии

Ruslan K
2 минуты назад
Waldems, опять таблетки утром пропустил? с марса до Путина в бреду дошел

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Макеев
7 минут назад
Тарас, Браво! В попытках оскорбить и вылить помои на другого, сами показали свою недалекость. Постоянный ток всегда прямой, в отличии от

Китай построил первое в мире судно с системой электропитания на постоянном токе для установки сверхкрупных ветротурбин

Иван Иванов
55 минут назад
Lost, Куба и Маврикий тоже страны "с четкими границами". И что дальше? Блядь, какие же вы тарасы дебилы)))

Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе

александр пьянов
1 час назад
Lost, речь о том что скоро пол Англии будут мусульмане

Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе

Владимир Ушаков
1 час назад
Сто тысяч, их же кормить надо, а это миллиарды долларов. А если из ста тысячь найдётся какой нибудь Гитлер и там начнётся война, нам это надо?

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Николай
1 час назад
Вы грамотеи херовы,вот в интернете то,умничаете,а что бы Россию на первое место вывести хрена лысого тут ума не хватает. Вам лучше жопу этому еврею

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Дождиков Антон
1 час назад
Ждем-недождемся:) один из самых серьезных рисков для цивилизации. Наравне с ядерным конфликтом и "восстанием ИИ"

Ученые обновили официальный протокол на случай первого контакта  

всякое разное
2 часа назад
Waldems, вера и иллюзия в бога придумана жирными людьми в креслах, чтоб было проще управлять рабами. Чтоб рабы верили что страдания над ними на земле

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Waldems
2 часа назад
Никто не знает замыслы Бога и никому не позволительно говорить, что по его воле, а что вопреки. Даже страдания даются как испытания человечеству.

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Максим Суклетин
2 часа назад
ivanivan377, а я думаю, всяких лентяев туда надо. К примеру, из Газы. А то за столько лет отучились уже работать...

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Максим Суклетин
2 часа назад
Abu, думаю, не больнее нас всех.

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Максим Суклетин
2 часа назад
Sunshine, тогда для начала надо создать нормальный ИИ...

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Максим Суклетин
2 часа назад
Миша, откуда они топливо найдут на обратный путь?

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

В М
2 часа назад
Child, "вы так говорите, как будто есть какая-то разница между аннексацией и оккупацией." Если изучите вопрос более углублённо тогда заметите.

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Максим Суклетин
2 часа назад
Alexander, и тебе, и мне тоже это грозит))

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Максим Суклетин
2 часа назад
Alexander, как раз после ядерной войны

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

P. Юлия
2 часа назад
Иван,🙂 именно в теме полётов через пояса Ван Аллена наука вдруг теряет всю свою уверенность. Да, их называют «областями с повышенной радиацией» —

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Сергей Механик
3 часа назад
Юрий, ну зачем так мрачно? Он же не навязывает, а предлагает. ☝️🤨

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

T V
3 часа назад
Child, Справедливость должна восторжествовать последовательно: сначала те, кто нарушал законы и конституцию Украины организовав и совершив

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Child Lover
7 часов назад
В, вы так говорите, как будто есть какая-то разница между аннексацией и оккупацией. И то и другое — насилие. И преступник известен. Осталось лишь

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно