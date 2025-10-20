Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: самые сильные животные мира
Животный мир полон поразительных примеров силы: у различных видов развились специализированные мышцы, уникальная механика тела и возможности, позволяющие выживать в самых разных условиях.
На этой инфографике ранжированы самые сильные животные мира по максимальному весу, который они способны поднять. Данные для визуализации получены из BBC Science Focus. Для сравнения приведен максимальный подъем среднестатистического американского мужчины при жиме лежа (61 килограмм).
Африканский слон выделяется по абсолютной силе. Он способен поднять около шести тонн — примерно столько же, сколько весит небольшой школьный автобус, что делает его самым сильным сухопутным животным на планете.
Хобот слона содержит до 40 000 мышц, что позволяет выполнять как деликатные задачи (например, ухватить стебель травы), так и использовать силу для масштабных разрушений, вроде выкорчевывания деревьев.
Слоны также входят в число самых долгоживущих млекопитающих, хотя их продолжительность жизни все же меньше человеческой.
Среди хищников тигр занимает первое место по мышечной силе. Он способен поднять вдвое больше собственного веса (544 килограмма).
Гориллы, хотя и преимущественно травоядные, соперничают с крупными кошками. Их мышцы верхней части тела позволяют поднять около 820 килограммов. По сравнению с людьми, у горилл очень плотные мышечные волокна, а также длинные руки и крепкие кости, что обеспечивает им дополнительное преимущество.
