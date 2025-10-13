Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай решил сократить экспорт редкоземельных металлов — это ударит по мировым поставкам микросхем

Новый обмен торговыми мерами между Китаем и США может еще сильнее осложнить мировую систему поставок товаров и увеличить расходы в технологических отраслях. Китай решил ввести новые правила экспорта редкоземельных металлов.

Оксиды редкоземельных элементов / © Peggy Greb, US department of agriculture

Как сообщает Reuters, решение Китая затрагивает технологии, связанные с добычей и переработкой редкоземельных металлов. Предположительно, таким образом китайская сторона хочет сохранить зависимость других стран от их специалистов и технологий.

В апреле Китай ввел ограничения на экспорт магнитов и сырья. Новые меры затрагивают производство полупроводников. Таким образом страна показывает свое влияние на мировые поставки.

Решение было принято после попытки США укрепить собственное производство редкоземельных металлов. Также Штаты хотели ограничить продажу оборудования для производства микрочипов в Китай.

Редкоземельные металлы нельзя назвать редкими, но их добыча и переработка крайне сложны. Эти элементы играют ключевую роль в производстве микрочипов и множества других технологий. Китай за десятилетия создал необходимую инфраструктуру. Сейчас страна контролирует около 70% мировой добычи и 90% мощностей по их переработке.

Теперь Китай ввел меры, по которым иностранные компании должны получать экспортные разрешения на вывоз редкоземельных металлов. С 1 декабря ограничения будут касаться и продукции, которая произведена за пределами Китая, если в ней использованы китайские материалы. В отдельных случаях Китай будет запрещать экспорт передовых полупроводников и полностью блокировать поставки военной техники и компонентов.

По мнению аналитиков, меры повлияют, например, на производство чипов A18 Pro для iPhone от Apple, AI-процессоров Nvidia H100 и памяти V-NAND девятого поколения от Samsung. Ограничения могут повлиять и на скорость поставок оборудования от компании ASML — поставщика передовых машин для производства микросхем.