Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Реальные размеры стран Евразии
Инфографика наглядно показывает реальное соотношение размеров стран Евразии. На самом деле, размеры северных стран намного меньше, чем они выглядят на картах.
Земля имеет сферическую форму. При попытке перенести изображение на плоскость пропорции материков и стран искажаются.
Большинство современных карт используют проекцию, предложенную фламандским картографом Герардом Меркатором в 1569 году. Изначально эта проекция предназначалась для мореплавателей.
Одно из главных достоинств проекции — возможность свести к нулю искажения углов, что очень важно для навигации в мореходстве. Очертания участков на таких картах показаны верно, но их размеры сильно искажены.
Наиболее сильно на картах увеличены страны, расположенные близко к полюсам. Государства, которые находятся у экватора, напротив, кажутся меньше.
Для сравнения: площадь России — около 17 миллионов квадратных километров, а площадь Китая — примерно 9,5 миллиона квадратных километров. При этом площадь Гренландии (2,1 миллиона квадратных километров) примерно в четыре раза больше площади Испании (505 тысяч квадратных километров). На привычной карте кажется, что разница между ними намного больше.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
В 1970-х американские астронавты привезли с Луны сотни килограммов образцов, часть из которых поместили в инертный газ на хранение вплоть до появления новых геохимических методов исследования. Теперь ученые извлекли один из образцов и нашли в нем аномалию по изотопам серы, вызывающую вопросы о прошлом земного спутника.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Отток ученых из России не увеличился в пять раз, а упал втрое: почему не стоит доверять бывшим комсомольским вожакам
Денисовский человек оказался вчетверо старше
За что Грету Тунберг на самом деле назвали человеком года?
Самые страшные ритуалы на Земле
Нам отключат SWIFT, самолеты, банковские карточки и резервы Центробанка. Что не так с массовыми представлениями о новых западных санкциях?
Все сокровища Вселенной
Почему люди бывают одиноки?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии