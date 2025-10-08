Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Реальные размеры стран Евразии

Инфографика наглядно показывает реальное соотношение размеров стран Евразии. На самом деле, размеры северных стран намного меньше, чем они выглядят на картах.

Соотношение масштаба стран на карте и их реального размера / © designboom

Земля имеет сферическую форму. При попытке перенести изображение на плоскость пропорции материков и стран искажаются.

Большинство современных карт используют проекцию, предложенную фламандским картографом Герардом Меркатором в 1569 году. Изначально эта проекция предназначалась для мореплавателей.

Одно из главных достоинств проекции — возможность свести к нулю искажения углов, что очень важно для навигации в мореходстве. Очертания участков на таких картах показаны верно, но их размеры сильно искажены.

Наиболее сильно на картах увеличены страны, расположенные близко к полюсам. Государства, которые находятся у экватора, напротив, кажутся меньше.

Для сравнения: площадь России — около 17 миллионов квадратных километров, а площадь Китая — примерно 9,5 миллиона квадратных километров. При этом площадь Гренландии (2,1 миллиона квадратных километров) примерно в четыре раза больше площади Испании (505 тысяч квадратных километров). На привычной карте кажется, что разница между ними намного больше.