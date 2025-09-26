Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Археологи обнаружили одно из древнейших городищ Китая возрастом около 6000 лет

В городском округе Уси провинции Цзянсу ученые обнаружили городище археологической культуры Мацзябан — одно из самых ранних доисторических городищ в Китае. Его возраст составляет около 6000 лет, и это первый случай выявления городища культуры Мацзябан на нижнем течении Янцзы.

Городище археологической культуры Мацзябан / © China Science

Эксперты единогласно признали городище эпохи культуры Мацзябан самым ранним доисторическим городищем на нижнем течении Янцзы и одним из самых ранних в Китае в целом. Оно имеет исключительно важное значение для изучения истоков китайской цивилизации.

На месте раскопок в северо-западной части обнаружены внутренние и внешние стены, а также три рва; в северной, восточной и южной траншеях также видны стены и рвы. План городища имеет форму закругленного квадрата, при этом внутренние стены и окружающий их ров образуют полностью замкнутый комплекс.

Городище построили с опорой на холм Ташань: с западной и восточной сторон холма сооружены стены. Большая часть стен сложена из желтого грунта, а некоторые участки укреплены крупными камнями.

В рвах обнаружена керамика с примесью песка красного цвета, в основном котлы, сосуды для пищи и чаши — характерные для культуры Мацзябан.

«По нашим данным, городище, вероятно, имело внутреннюю и внешнюю оборонительные линии. Его хронология достаточно определена: все фрагменты керамики, найденные в рвах, относятся к культуре Мацзябан», — отметил руководитель археологических работ, заместитель директора Института археологии Цзянсу Чжоу Жунькэнь. Находки древесного угля и семян растений из рвов по данным радиоуглеродного анализа относятся к периоду примерно 6000 лет назад.

Кроме того, археологи выявили важные памятники эпохи культуры Сунцзэ, включая захоронения. Найдено более 140 могил культуры Сунцзэ с погребальными предметами: нефритовые секиры и бусы, каменные топоры, керамические котлы, чаши и большие горшки.