Археологи обнаружили одно из древнейших городищ Китая возрастом около 6000 лет
В городском округе Уси провинции Цзянсу ученые обнаружили городище археологической культуры Мацзябан — одно из самых ранних доисторических городищ в Китае. Его возраст составляет около 6000 лет, и это первый случай выявления городища культуры Мацзябан на нижнем течении Янцзы.
Эксперты единогласно признали городище эпохи культуры Мацзябан самым ранним доисторическим городищем на нижнем течении Янцзы и одним из самых ранних в Китае в целом. Оно имеет исключительно важное значение для изучения истоков китайской цивилизации.
На месте раскопок в северо-западной части обнаружены внутренние и внешние стены, а также три рва; в северной, восточной и южной траншеях также видны стены и рвы. План городища имеет форму закругленного квадрата, при этом внутренние стены и окружающий их ров образуют полностью замкнутый комплекс.
Городище построили с опорой на холм Ташань: с западной и восточной сторон холма сооружены стены. Большая часть стен сложена из желтого грунта, а некоторые участки укреплены крупными камнями.
В рвах обнаружена керамика с примесью песка красного цвета, в основном котлы, сосуды для пищи и чаши — характерные для культуры Мацзябан.
«По нашим данным, городище, вероятно, имело внутреннюю и внешнюю оборонительные линии. Его хронология достаточно определена: все фрагменты керамики, найденные в рвах, относятся к культуре Мацзябан», — отметил руководитель археологических работ, заместитель директора Института археологии Цзянсу Чжоу Жунькэнь. Находки древесного угля и семян растений из рвов по данным радиоуглеродного анализа относятся к периоду примерно 6000 лет назад.
Кроме того, археологи выявили важные памятники эпохи культуры Сунцзэ, включая захоронения. Найдено более 140 могил культуры Сунцзэ с погребальными предметами: нефритовые секиры и бусы, каменные топоры, керамические котлы, чаши и большие горшки.
Исследователи представили Flagship 2 — крупнейшую в истории симуляцию Вселенной. Она насчитывает более 3,4 миллиарда галактик и включает свыше 400 параметров для каждой из них — от яркости и положения до формы и скорости. Эта «виртуальная песочница» позволит воспроизвести данные, которые в ближайшие годы получит космическая обсерватория «Евклид».
Международная группа специалистов в области экологии и биологии изучила содержимое желудочно-кишечных трактов редчайших пресноводных китообразных — индских дельфинов. Исследование показало, что глобальная проблема пластикового загрязнения коснулась и этого исчезающего вида.
В Аргентине открыли новый вид гигантского хищного динозавра. Его останки нашли с костью древнего крокодила, зажатой в челюстях, что указывает на рацион этого сверххищника.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?
С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
