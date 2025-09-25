Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Во Франции нашли древнейшую мастерскую украшений из ракушек возрастом 42 тысячи лет

Во Франции археологи нашли предположительно старейшую мастерскую по изготовлению украшений из ракушек. Возраст находки — не менее 42 тысяч лет.

Проколотые раковины Littorina obtusata, обнаруженные вместе с шательперонскими каменными орудиями / © National Academy of Sciences

Мастерскую обнаружили на палеолитическом памятнике Ла-Рош-а-Пьерро в Сен-Сезере (Приморская Шаранта). Исследователи отнесли находку к шательперонской культуре, которая связана с переходным периодом между последними неандертальцами и появлением Homo sapiens в Европе. Группа исследователей из Испании, Швейцарии, Канады и Франции опубликовала статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В Европе между 55 и 42 тысячами лет назад происходила сильная трансформация: последние неандертальцы постепенно сменялись группами Homo sapiens. Шательперонская культура, существовавшая во Франции и на севере Испании, считается одной из первых промышленных культур верхнего палеолита в Евразии. Однако исследователи до сих пор не определили, кто именно тогда занимался ремеслами — неандертальцы или Homo sapiens.

Во время раскопок, возобновившихся в 2013 году, исследователи нашли проколотые раковины и многочисленные пигменты. На некоторых раковинах не было следов износа, а некоторые и вовсе не были проколоты. По мнению исследователей, это указывает, что найдена была мастерская по производству ювелирных изделий.

Согласно анализу, раковины прибыли с атлантического побережья, расположенного примерно в 100 километрах от места находки. Пигменты поступили с территории, расположенной на расстоянии более 40 километров. Это может говорить о развитых торговых сетях и способности людей перемещаться на дальние расстояния.

Также на месте раскопок обнаружили типичные инструменты неандертальцев и останки животных, добытых во время охоты. Это показывает, насколько разнообразной и сложной была человеческая деятельность в то время.

Исследователи впервые обнаружили в Западной Европе украшения из ракушек, которые относятся к верхнему палеолиту. Найденные ювелирные изделия и пигменты — одно из свидетельств всплеска символической активности в тот период. Люди начинали использовать орнаменты, разделяться по социальным ролям и обозначать свою принадлежность к группе. Обычно это ассоциируют с Homo sapiens.

Артефакты раскрывают культурное разнообразие того времени. Вероятно, представители шательперронской культуры предположительно находились под влиянием или даже принадлежали к ранней волне Homo sapiens, прибывших в регион не менее 42 тысяч лет назад.