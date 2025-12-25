Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Фотограф сделал уникальный снимок изнутри пасти акулы-молота

Фотограф дикой природы Ари Рабин-Хавт (Ari Rabin-Havt) давно мечтал сделать кадр изнутри пасти акулы — так, словно зритель смотрит на мир ее глазами, и недавно ему это удалось.

Снимок изнутри пасти акулы-молота / © Ari Rabin-Havt

Рабин-Хавт регулярно плавает с большими акулами-молотами у берегов небольшого багамского острова Бимини. «Меня всегда завораживала их точка зрения на окружающий мир — та, которую акулы часто «видят» именно через свою пасть», — рассказал он изданию PetaPixel.

Снимок изнутри пасти акулы-молота / © Ari Rabin-Havt

Обычно фотограф работает с камерой Canon R5 в подводном боксе Nauticam. Однако для съемки изнутри пасти акулы такая система не подходила. Поэтому он выбрал компактную экшн-камеру Insta360 X5.

«Годами наблюдая за акулами под водой, я начал хорошо понимать их поведение», — объясняет Рабин-Хавт.

«Я закрепил Insta360 на штыре, который установили на морском дне — прямо в зоне их привычных маршрутов. Перед погружением мы подробно обсудили это с кормильщиками и дайверами, отвечавшими за безопасность».

После нескольких заходов одна из акул решила схватить объект. «Раньше мне уже удавалось получать похожие кадры, но именно так я смог снять то, что давно хотел: момент, когда тень цефалофойла — характерной «молотообразной» головы — появляется в кадре, пока челюсти смыкаются вокруг камеры».

Цефалофойл — это уплощенная голова акулы-молота, и на снимке отчетливо виден ее узнаваемый силуэт на фоне морского дна.

«Важно было не тыкать камерой в акулу и не пытаться навязать ей контакт, — добавляет фотограф. — По своей природе они пугливы, и такое поведение просто заставило бы их уплыть. Решение взять камеру принимает сама акула».

Рабин-Хавт признался, что раньше пробовал добиться подобного кадра с помощью приманки, но та перекрывала обзор. Ключевым моментом было разместить камеру в таком месте, где она привлечет внимание акулы, и позволить ей самой выбрать момент.