Инфографика: реальный размер Бразилии

Бразилия — одно их крупнейших государств в мире. На инфографике наглядно виден реальный размер государства.

Инфографика: сравнение площади Бразилии и Европы / © The True Size

По площади среди всех стран она расположилась на пятом место. Страну опережают лишь Россия, Канада, США и Китай.

Территория Бразилии занимает около 8,36 миллиона квадратных километров. Бразилия практически в два раза больше по площади, чем Евросоюз (4,2 миллиона квадратных километра).

На привычной карте кажется, что территория Бразилии значительно меньше территории России. На самом деле площадь этой латиноамериканской страны меньше примерно в два раза.

Инфографика: сравнение площади Бразилии и России / © The True Size

По населению Бразилия опережает Россию — 213 миллионов против 146 миллионов. По численности населения Бразилия занимает седьмое место в мире. Россия в этом рейтинге находится на девятом месте.