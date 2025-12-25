  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
25 декабря, 18:52
Рейтинг: +128
Посты: 392

Инфографика: реальный размер Бразилии 

Бразилия — одно их крупнейших государств в мире. На инфографике наглядно виден реальный размер государства.

Сообщество
# Бразилия
# Инфографики
# карта
# страны
Инфографика: сравнение площади Бразилии и Европы / © The True Size
Инфографика: сравнение площади Бразилии и Европы / © The True Size

По площади среди всех стран она расположилась на пятом место. Страну опережают лишь Россия, Канада, США и Китай. 

Территория Бразилии занимает около 8,36 миллиона квадратных километров. Бразилия практически в два раза больше по площади, чем Евросоюз (4,2 миллиона квадратных километра).

На привычной карте кажется, что территория Бразилии значительно меньше территории России. На самом деле площадь этой латиноамериканской страны меньше примерно в два раза.

Инфографика: сравнение площади Бразилии и России / © The True Size
Инфографика: сравнение площади Бразилии и России / © The True Size

По населению Бразилия опережает Россию — 213 миллионов против 146 миллионов. По численности населения Бразилия занимает седьмое место в мире. Россия в этом рейтинге находится на девятом месте.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Дек
Бесплатно
2025 год в астрофизике: результаты, события, надежды
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
27 Дек
Бесплатно
Обучение с подкреплением и генетические алгоритмы
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Экскурсия
27 Дек
1300
От Земли до звезд
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
27 Дек
1200
Риторика — наука и искусство влиятельной речи
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
27 Дек
Бесплатно
Нереализованные проекты
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
28 Дек
1300
Несколько часов из жизни Солнца
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
28 Дек
1950
Ночное небо Санкт-Петербурга
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
28 Дек
Бесплатно
Инженеры звездных трасс
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
28 Дек
500
История технофобии: технооптимистическая трагедия о том, как люди боялись технологий
Зануда
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
24 декабря, 11:36
ПНИПУ

Ученые разработали систему оценки индивидуальных рисков здоровью работников

В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.

ПНИПУ
# здоровье
# прогнозирование
# риски
# труд
# условия труда
23 декабря, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
24 декабря, 11:00
Evgenia Vavilova

Физики объяснили одновременное существование магнетизма и сверхпроводимости

Объединить конфликтующие свойства помогли квазичастицы со специфическим зарядом. Если удастся подтвердить предложенную теорию экспериментом, то перед нами — новый тип квантовых материалов.

Физика
# графен
# квазичастицы
# магнетизм
# сверхпроводимость
# энионы
23 декабря, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
19 декабря, 15:22
Андрей Серегин

В морских пещерах Средиземного моря насчитали до сотни тысяч фрагментов пластика на квадратный метр

Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.

Биология
# пещера
# пластик
# тюлени
# экология
19 декабря, 20:02
Evgenia Vavilova

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Физика
# биржа
# Теория сложных систем
# фондовый рынок
# экономика
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Российские ученые разработали композит для защиты от космической радиации

    25 декабря, 16:43

  2. Ученые нашли древнейшее свидетельство переработки «морского снега»

    25 декабря, 15:13

  3. Ученые создали программу, которая следит за состоянием фасадов домов

    25 декабря, 12:02

  4. Экономист рассказал, почему «новые» финансовые модели опасны для инвесторов и науки

    25 декабря, 10:59
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Виталий Вершинин
18 минут назад
ulogin_vkontakte_60217520, ваше доверие очень ценно для нас

MC-21: самолет будущего или самолет без будущего?

Никита Чолак
27 минут назад
Талантливый, только для тебя глупого аккаунт зарегистрировал. Ты не просто отрицаешь мировую торговлю, но и даже график читать не умеешь. И кстати,

Инфографика: страны, которые будут контролировать переработку металлов и редкоземельных элементов к 2030 году

Кирпань Николай
48 минут назад
Алексей, а он и сделал таблицу. Статью с ней можно найти в поисковике через "The Loeb Scale: Astronomical Classification of Interstellar Objects". И 3i/atlas у него оценивался на 4-ку (3-4

Астрофизик предложил способ использования межзвездных объектов для научных целей

Леонид Силантьев
2 часа назад
Как показало аниме призрак в доспехах синдром одиночки, что для таких преступлений должен будет создан отдел по борьбе с киберпреступлениями в

Китайские исследователи сообщили, как злоумышленники могут получить тотальный контроль над роботами

Ярослав Тарасов
2 часа назад
Сергей, ну и не надо, у нас итак человейников в Москве и Петербурге хватает, хотя большая часть страны не заселена

Рейтинг: пять крупнейших мегаполисов мира в 2025 году по площади застроенной территории

Николай Цыгикало
2 часа назад
Алексей, понятно. Да, пока просто набор из трех случаев. Маловато для статистики.

Астрофизик предложил способ использования межзвездных объектов для научных целей

Алексей Быков
2 часа назад
Я пока думал над конкретизацией пришёл к простому выводу, что пока обсуждать нечего. По сути, в таком контексте интерес могли представлять

Астрофизик предложил способ использования межзвездных объектов для научных целей

ulogin_vkontakte_169970660
3 часа назад
почти все производится в России и Беларуси

«Русский Starlink»: опубликован первый снимок спутника «Рассвет», сделанный другим космическим аппаратом

Николай Цыгикало
3 часа назад
Алексей, не совсем понял задачу с таблицей. Ну и конкретизировать класс известных небесных тел тоже. Небесных тел очень много всяких, как понимаю.

Астрофизик предложил способ использования межзвездных объектов для научных целей

Алексей Быков
3 часа назад
Иван, Нет, с такой логикой не могу согласиться. Искать можно действительно абсолютно всё, что интересно искать. Вон, Тур Хейердал сколько всего

Астрофизик предложил способ использования межзвездных объектов для научных целей

Алексей Быков
3 часа назад
Николай, Нет, конечно, нет. Но мне любопытно, можно ли попробовать сделать какую-нибудь таблицу с признаками, которые точно относятся к известным

Астрофизик предложил способ использования межзвездных объектов для научных целей

Ramon Sanchez
3 часа назад
"Один только Китай представлен сразу несколькими городами — Пекином, Шанхаем, Шэньчжэнем, Ханчжоу и Гуанчжоу".. Автор, просветите, Гонконг опять

Финансовые столицы мира: рейтинг городов по концентрации миллиардеров

Иван Колупаев
4 часа назад
евгений, да забейте 🙂 хохла видно по полету.

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Иван Колупаев
4 часа назад
Алексей, ну рептилоидов еще поискать можно, а вдруг найдут? Кто сказал, что они не могут скрываться среди нас, искали может плохо. И что там с

Астрофизик предложил способ использования межзвездных объектов для научных целей

Konstantin Resto
5 часов назад
Подводя итог к выше сказанному можно сделать однозначный вывод: Все теории

Экономист рассказал, почему «новые» финансовые модели опасны для инвесторов и науки

Сергей Механик
5 часов назад
В нашей повседневной жизни оценка состояния не является определяющим и решающим фактором для устранения проблем.

Ученые создали программу, которая следит за состоянием фасадов домов

Konstantin Resto
5 часов назад
это пояснее тебе как пример: (гипотеза Римана) Первое что именно может понять математик. Возможно, распределение нулей дзета-функции — это график

Экономист рассказал, почему «новые» финансовые модели опасны для инвесторов и науки

Samual Barns
5 часов назад
евгений, о, смотрите, узкий завыл :) жалуется, что одно и то же :) твоя жизнь - это круговорот от помойки до помойки, от телевизора до зп в 40 тыс, а ты тут

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Konstantin Resto
5 часов назад
Myname, подскажу, хотя....... тебе что именно нужно от меня? Тебе нужны доказательства? Да нет проблем. покупаешь билет на самолет, прилетаешь ко мне,

Экономист рассказал, почему «новые» финансовые модели опасны для инвесторов и науки

Михаил Невский
5 часов назад
Роман, значит там цифры не правильные. Мандаринский родной для 1,1 млрд, а говорят на нём 1,4 млрд На хинди например, говорят не 350 млн, а 700 млн.

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно