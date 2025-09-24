  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
24 сентября, 08:29
Рейтинг: +691
Посты: 1695

Китай ввел в строй самую высокую плотину в мире

В Китае запустили в эксплуатацию самую высокую в мире каменно-насыпную плотину, построенную с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых двойников. 

# ИИ
# Китай
# строительство
# технологии
Плотина проекта «Дашися» / © CCTV
Плотина проекта «Дашися» / © CCTV

Плотину проекта «Дашися» (Dashixia), разработала государственная корпорация China Energy Engineering Corporation. Это самая высокая в мире дамба с бетонной облицовкой на насыпном основании. Ее высота составляет 247 метров, что сопоставимо с 80-этажным зданием.

Плотина представляет собой массив из уплотненного камня или гравия, с водонепроницаемой бетонной облицовкой на стороне, обращенной к воде. За последние десятилетия такие конструкции стали предпочтительными благодаря большей безопасности, меньшей стоимости и возможности строить более высокие сооружения.

Проект «Дашися» также стал первой в мире плотиной этого типа, полностью построенной с использованием интеллектуальных технологий, включая работу беспилотного оборудования.

После завершения работ в следующем году водохранилище будет вмещать 1,17 миллиарда кубометров воды, что позволит орошать более 533 000 гектаров сельхозугодий в бассейнах рек Аксу и Тарим. Проект также улучшит контроль паводков и снизит частоту разрушительных наводнений.

Гидроэлектростанция плотины будет иметь установленную мощность 750 000 киловатт и вырабатывать около 1,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии ежегодно — достаточно для снабжения почти 180 000 среднестатистических домохозяйств.

23 сентября, 13:15
Александр Березин

Археологи нашли клад в военных катакомбах древнееврейских повстанцев

Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.

Археология
# археология
# Израиль
# история
# Римская империя
23 сентября, 11:05
Игорь Байдов

Обнаружены первые свидетельства существования лавовых трубок на Венере

Под раскаленной поверхностью Венеры существуют подземные тоннели, пробитые лавой. К такому выводу пришла международная команда планетологов, изучившая архивные данные. Образования оказались огромными, ученые не ожидали увидеть ничего подобного.

Астрономия
# Венера
# Земля
# лавовые трубки
# Луна
# марс
# Солнечная система
23 сентября, 11:21
ТюмГУ

Ученые предложили простой способ увеличить урожай фруктов

Биологи ТюмГУ и Пакистана показали, что наночастицы оксида цинка эффективно повышают урожайность и качество плодовых культур (яблони, винограда, граната и других). Эти частицы укрепляют растения, помогая им противостоять неблагоприятным условиям за счет усиления защитной системы, активации антиоксидантов и улучшения обмена веществ.

ТюмГУ
# виноград
# урожай
# фрукты
# цинк
# яблоки
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
