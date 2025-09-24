Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай ввел в строй самую высокую плотину в мире
В Китае запустили в эксплуатацию самую высокую в мире каменно-насыпную плотину, построенную с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых двойников.
Плотину проекта «Дашися» (Dashixia), разработала государственная корпорация China Energy Engineering Corporation. Это самая высокая в мире дамба с бетонной облицовкой на насыпном основании. Ее высота составляет 247 метров, что сопоставимо с 80-этажным зданием.
Плотина представляет собой массив из уплотненного камня или гравия, с водонепроницаемой бетонной облицовкой на стороне, обращенной к воде. За последние десятилетия такие конструкции стали предпочтительными благодаря большей безопасности, меньшей стоимости и возможности строить более высокие сооружения.
Проект «Дашися» также стал первой в мире плотиной этого типа, полностью построенной с использованием интеллектуальных технологий, включая работу беспилотного оборудования.
После завершения работ в следующем году водохранилище будет вмещать 1,17 миллиарда кубометров воды, что позволит орошать более 533 000 гектаров сельхозугодий в бассейнах рек Аксу и Тарим. Проект также улучшит контроль паводков и снизит частоту разрушительных наводнений.
Гидроэлектростанция плотины будет иметь установленную мощность 750 000 киловатт и вырабатывать около 1,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии ежегодно — достаточно для снабжения почти 180 000 среднестатистических домохозяйств.
