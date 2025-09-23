Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новое лекарство меняет метаболизм для постоянной потери веса

Итальянская компания разработала новый препарат, помогающий сбросить вес. Он действует иначе, чем Оземпик и его аналоги.

Кадр из фильма «Я худею» / © Droog Drooga Films / Peak Media / Versus Pictures

Как сообщает EurekAlert, компания Resalis Therapeutics представила препарат на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD), проходившем в Вене с 15 по 19 сентября. Новое лекарство не подавляет аппетит, а перепрограммирует механизм работы организма с жиром на клеточном уровне.

Препарат блокирует РНК-молекулу miR-22, которая контролирует многие процессы, связанные с ожирением. Эта молекула влияет на липидный обмен — то, как организм расщепляет и использует жиры. Также miR-22 отвечает за выработку и активность митохондрий — крошечных структур, которые обеспечивают клетки энергией.

Когда молекулу блокируют, организм начинает иначе использовать энергию. Запасающий энергию белый жир становится бурым. Такой жир энергию сжигает.

Препарат нужно вводить один раз в неделю с помощью подкожной инъекции. Предположительно, он перепрограммирует метаболизм, вызывая длительную потерю веса.

Исследователи проводили эксперименты на мышах. По сравнению с контрольной группой, они за пять месяцев снизили на 12 % больше массы тела. Обе группы употребляли одинаковое количество калорий.

За десять недель у мышей ушло 15% жировой массы и всего 1% мышечной. Это сопоставимо с результатами при приеме семаглутида — действующего вещества Оземпика. При его введении уходит примерно 16% жировой массы и 8% мышечной массы.

Исследователи также проверили, как будет семаглутид работать вместе с RES-010. Животным вводили оба препарата. После отмены обоих лекарств, вес к мышам не вернулся. Мыши, которым давали только семаглутид, восстанавливали вес после окончания курса.

В Нидерландах в 2024 году началась первая фаза клинических испытаний лекарства на людях. Исследователи ожидают получить первоначальные результаты в начале 2026 года.