Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
23 сентября, 23:06
Новое лекарство меняет метаболизм для постоянной потери веса

Итальянская компания разработала новый препарат, помогающий сбросить вес. Он действует иначе, чем Оземпик и его аналоги.

# медицина
# ожирение
# Оземпик
# потеря веса
Кадр из фильма «Я худею» / © Droog Drooga Films / Peak Media / Versus Pictures
Кадр из фильма «Я худею» / © Droog Drooga Films / Peak Media / Versus Pictures

Как сообщает EurekAlert, компания Resalis Therapeutics представила препарат на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD), проходившем в Вене с 15 по 19 сентября. Новое лекарство не подавляет аппетит, а перепрограммирует механизм работы организма с жиром на клеточном уровне. 

Препарат блокирует РНК-молекулу miR-22, которая контролирует многие процессы, связанные с ожирением. Эта молекула влияет на липидный обмен — то, как организм расщепляет и использует жиры. Также miR-22 отвечает за выработку и активность митохондрий — крошечных структур, которые обеспечивают клетки энергией.

Когда молекулу блокируют, организм начинает иначе использовать энергию. Запасающий энергию белый жир становится бурым. Такой жир энергию сжигает.

Препарат нужно вводить один раз в неделю с помощью подкожной инъекции. Предположительно, он перепрограммирует метаболизм, вызывая длительную потерю веса. 

Исследователи проводили эксперименты на мышах. По сравнению с контрольной группой, они за пять месяцев снизили на 12 % больше массы тела. Обе группы употребляли одинаковое количество калорий. 

За десять недель у мышей ушло 15% жировой массы и всего 1% мышечной. Это сопоставимо с результатами при приеме семаглутида — действующего вещества Оземпика. При его введении уходит примерно 16% жировой массы и 8% мышечной массы.

Исследователи также проверили, как будет семаглутид работать вместе с RES-010. Животным вводили оба препарата. После отмены обоих лекарств, вес к мышам не вернулся. Мыши, которым давали только семаглутид, восстанавливали вес после окончания курса. 

В Нидерландах в 2024 году началась первая фаза клинических испытаний лекарства на людях. Исследователи ожидают получить первоначальные результаты в начале 2026 года.

23 сентября, 13:15
Александр Березин

Археологи нашли клад в военных катакомбах древнееврейских повстанцев

Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.

Археология
# археология
# Израиль
# история
# Римская империя
22 сентября, 12:13
Редакция Naked Science

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?

С точки зрения науки
# АЭС
# зеленая экономика
# зеленая энергетика
# нефть
# Россия
# технологии
# экономика
# электромобили
# энергетика
23 сентября, 13:04
Адель Романова

Астрономы назвали расстояние до ближайшей внеземной цивилизации

Ученые попытались оценить распространенность планет, на которых может возникнуть и достаточно долго сохраняться разумная цивилизация. Расчеты показали, что в случае существования таковой одновременно с нашей в Млечном Пути она может находиться по другую сторону Галактики.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# Млечный путь
# обитаемые планеты
# Уравнение Дрейка
# экзопланеты
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
21 сентября, 10:01
Evgenia Vavilova

ЦЕРН сообщил о первых результатах высокоэнергетических столкновения легких ядер

Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.

Физика
# Alice
# CERN
# CMS
# LHCb-детектор
# БАК
# кварк-глюонная плазма
# кислород
# ЦЕРН
# ядерная физика
# ядро атома
19 сентября, 10:42
Evgenia Vavilova

Эволюция переиспользовала гены формирования клоаки для создания пальцев

Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.

Биология
# CRISPR-Cas9
# HOX-гены
# данио-рерио
# клоака
# пальцы
# эволюция
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
