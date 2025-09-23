Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Статистика: самые распространенные причины смертности в Европе
Статистическая служба Европейского союза опубликовала данные по самым распространенным причинам смертности в ЕС. Болезни системы кровообращения (сердечные заболевания и инсульты) стали причиной почти 1,7 миллиона смертей в ЕС. Это больше, чем суммарное количество смертей по следующим двум категориям вместе взятым.
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сильно коррелирует с возрастом: люди старше 65 лет составляют примерно девять из десяти этих случаев. Для справки: 85 % всех смертей в 2022 году (4,4 миллиона) произошли среди людей старше 65 лет. Наибольшие показатели смертности на 100 тысяч жителей отмечаются в странах Центральной и Восточной Европы, где сохраняются высокие уровни курения и гипертонии.
Рак стал причиной 1,15 миллиона смертей в ЕС в 2022 году, что составляет чуть меньше четверти всех случаев. У мужчин на первом месте по смертности стоит рак легких, у женщин — рак груди. Если рассматривать общие показатели, рак легких и рак толстой кишки (колоректальный рак) составили треть всех онкологических смертей в ЕС.
В отличие от сердечно-сосудистых заболеваний, тенденции смертности от рака сильно различаются по типу опухоли; например, смертность от рака желудка снижается во всем мире, тогда как число смертей от рака поджелудочной железы продолжает расти.
Болезни органов дыхания (пневмония, бронхит) унесли 363 000 жизней, при этом эта цифра не учитывает 312 000 случаев, официально связанных с COVID-19. В глобальном масштабе пандемия вернула инфекционные заболевания в топ-5 причин смерти впервые за десятилетия.
Тем временем смертность от заболеваний нервной системы, таких как болезнь Альцгеймера (212 000 случаев), теперь сравнима с показателями смертности от заболеваний пищеварительной системы, например, цирроза печени (216 927 случаев).
Несчастные случаи и убийства занимают пятую строчку и составляют более 242 тысяч случаев.
По мере старения населения Европы ожидается рост числа смертей, связанных с деменцией, что создает новые вызовы для систем здравоохранения.
