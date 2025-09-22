  • Добавить в закладки
Андрей Привалов
Андрей Привалов
22 сентября, 11:29
Как будет летать Starship: опубликованы новые варианты траекторий над городами

Следующая глава в истории Starship связана со стартами из Флориды и возвращением через территорию Мексики. Уже в ближайшее время — возможно, в следующем году — SpaceX попытается вернуть Starship с низкой околоземной орбиты прямо на стартовую площадку в Южном Техасе.

Предполагаемый коридор возвращения Starship / © FAA / Google
Предполагаемый коридор возвращения Starship / © FAA / Google

Успешное возвращение и «поимка» башней обслуживания продемонстрируют ключевую возможность, на которой держатся надежды Илона Маска на полностью многоразовую транспортную систему.

Чтобы это стало возможным, Федеральное управлением гражданской авиации США (FAA) опубликовало проект «поэтапной экологической оценки» — документа, рассматривающего последствия новых траекторий запуска и возврата Starship. В нем анализируются возможные воздействия на качество воздуха и выбросы, уровень шума и землепользование, обращение с опасными материалами, а также социально-экономические факторы. FAA пришло к выводу, что предложенные SpaceX траектории «не оказывают значительного воздействия» ни по одному из направлений. Экологическая экспертиза — лишь один из факторов при выдаче лицензии: также учитываются вопросы безопасности полетов, национальные интересы, внешняя политика и страховые требования.

Официально ведомство не комментировало вопросы общественной безопасности и внешнеполитических рисков, однако оба фактора будут играть роль, ведь SpaceX намерена летать над мексиканскими городами и поселками, расположенными по курсу.

В чем опасность? Если Starship выйдет из строя, он может разрушиться в атмосфере, а обломки — упасть на землю. Так уже случалось: после неудачных запусков в этом году обломки падали на острова Теркс и Кайкос. Один из способов снизить риски — избегать полетов над мегаполисами. Именно этого и придерживаются SpaceX и FAA в своих планах. Согласно картам, аппарат должен начать вход в атмосферу над Тихим океаном, пролететь над Нижней Калифорнией, затем — над Мексикой, проходя вблизи Эрмосильо и Чиуауа, где живет около миллиона человек в каждом городе.

Траектория проходит к северу от агломерации Монтеррей (5,3 миллиона жителей), а затем — над Рио-Гранде-Вэлли вблизи Макаллена и Браунсвилла. В финальной фазе Starship будет снижаться вертикально над «Звездной базой» и завершит посадку тормозным включением двигателей, чтобы быть пойманным башней обслуживания. Кроме Монтеррея, траектория обходит и крупные американские города: Сан-Диего, Финикс и Эль-Пасо.

Траектории полета Starship / © FAA / Google
Траектории полета Starship / © FAA / Google

На другой карте, опубликованной FAA, показаны два возможных маршрута Starship. Один из вариантов — на юго-восток между мексиканским полуостровом Юкатан и западной оконечностью Кубы, а затем прямо над Ямайкой, где ракета разгоняется и выходит на орбиту над Карибским морем. Другой вариант предполагает, что Starship покинет Южный Техас и направится на северо-восток, пересечет Северную Флориду и достигнет Атлантического океана.

Хотя оба маршрута пролегают над сушей, они обходят крупнейшие города. Например, южный вариант минует Канкун, а северный — проходит между Джексонвиллом и Орландо. Однако каждая попытка запуска или возврата потребует временного закрытия воздушного пространства. По оценкам FAA, это может задержать или перенаправить от семи до 400 коммерческих рейсов за пуск. При этом возврат через Мексику может потребовать закрытия участка протяженностью более 6 700 километров, затронув до 200 дополнительных авиарейсов на каждый пуск. В будущем FAA планирует сокращать эти зоны по мере повышения надежности Starship.

