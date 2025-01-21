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В США проверят сообщения о том, что обломки Starship упали на острова в Атлантике

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование сообщений о том, что обломки верхней ступени Starship упали на территорию нескольких островов в Атлантическом океане.

Седьмой испытательный полет транспортной системы Starship / © SpaceX

Напомним, 16 января SpaceX во время очередного испытательного полета транспортной системы Starship пришлось взорвать ее верхнюю ступень. В результате часть фрагментов аппарата достигли поверхности Земли и упали на острова Теркс и Кайкос в Атлантике.

К счастью, никто из людей не пострадал. Материальный ущерб, по данным Национального секретариата безопасности правительства островов, минимален.

FAA сообщило, что обломки Starship упали за пределами обозначенных зон. В интернете также появились публикации о находках обломков жителями островов. Среди прочего упоминаются характерные шестиугольные плитки теплозащитной системы корабля.

Однако SpaceX не согласилась с оценкой Федерального управления гражданской авиации. Компания отметила, что обломки не могли упасть за пределы обозначенных зон.

«Starship двигался в пределах установленного коридора запуска, как и все запуски в США, чтобы обеспечить безопасность населения на земле, на воде и в воздухе», — говорится на странице миссии.

Установить все последствия тестового запуска — одна из задач будущего расследования.