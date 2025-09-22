Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Прототип первой европейской многоразовой ракеты доставили в Швецию для испытаний
Французская аэрокосмическая компания ArianeGroup сообщила о доставке на стартовую площадку в Швеции прототипа будущей многоразовой ракеты Themis.
Прототип высотой 30 метров, оснащенный двигателями Prometheus, установили на стартовой площадке и в скором времени он пройдет первые «комбинированные тесты», на которых испытают основные системы ракеты. Затем прототип перейдет к первым летным (прыжковым) испытаниям, в рамках которых он взлетит и мягко приземлится.
Хотя программа Themis продвигается, стоит отметить, что она отстает от графика на несколько лет. Изначально, при запуске проекта в конце 2019 года, первые «прыжковые» испытания должны были пройти в 2022 году. Это также подчеркивает, насколько Европа отстала от SpaceX и других конкурентов в области технологий многоразового запуска. SpaceX начала первые испытания Grasshopper в 2012 году, посадила орбитальный ускоритель в 2015 году и впервые повторно использовала первую ступень в 2017 году. Другие американские компании, включая Blue Origin, Rocket Lab и Stoke Space, планируют запустить и посадить орбитальные ракеты в ближайшие два года вместе с рядом китайских компаний.
