Прототип первой европейской многоразовой ракеты доставили в Швецию для испытаний

Прототип будущей многоразовой ракеты Themis / © ArianeGroup

Прототип высотой 30 метров, оснащенный двигателями Prometheus, установили на стартовой площадке и в скором времени он пройдет первые «комбинированные тесты», на которых испытают основные системы ракеты. Затем прототип перейдет к первым летным (прыжковым) испытаниям, в рамках которых он взлетит и мягко приземлится.

Хотя программа Themis продвигается, стоит отметить, что она отстает от графика на несколько лет. Изначально, при запуске проекта в конце 2019 года, первые «прыжковые» испытания должны были пройти в 2022 году. Это также подчеркивает, насколько Европа отстала от SpaceX и других конкурентов в области технологий многоразового запуска. SpaceX начала первые испытания Grasshopper в 2012 году, посадила орбитальный ускоритель в 2015 году и впервые повторно использовала первую ступень в 2017 году. Другие американские компании, включая Blue Origin, Rocket Lab и Stoke Space, планируют запустить и посадить орбитальные ракеты в ближайшие два года вместе с рядом китайских компаний.