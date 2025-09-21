  • Добавить в закладки
Юлия Николаева
Юлия Николаева
21 сентября, 08:33
Рейтинг: +46
Посты: 75

Площадь морского льда в Арктике достигла годового минимума

По состоянию на конец лета 2025 года в Северном полушарии площадь морского льда в Арктике значительно сократилась.

# LED
# Арктика
# природа
# экология
Площадь морского льда в Арктике достигла годового минимума / © NASA
Площадь морского льда в Арктике достигла годового минимума / © NASA

Согласно данным NASA и Национального центра данных по снегу и льду США (NSIDC),  общая площадь ледового покрова составила 4,6 миллиона квадратных километров, что сопоставимо с показателем 2008 года и стало 10-м наименьшим значением в истории наблюдений.

На карте, представленной выше, показано распространение морского льда (белым цветом) на 10 сентября по сравнению со средним показателем за 1981–2010 годы для этой даты (желтая линия). Ученые рассчитывают площадь морского льда, деля океан на сетку квадратов и суммируя те, в которых лед покрывает как минимум 15% площади квадрата.

© Trent Schindler / NASA’s Scientific Visualization Studio

Ледовые площади океанов на полюсах меняются в течение сезонов: лед накапливается в холодное время года, когда замерзает морская вода, и тает в теплое. Полное исчезновение льда на полюсах не происходит. В Северном Ледовитом океане лед обычно достигает минимальной площади в сентябре. С момента начала наблюдений за полярным льдом в 1978 году учеными NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), площадь морского льда в Арктике в целом снижается на фоне глобального потепления.

«Хотя площадь арктического льда в этом году не установила новый рекорд минимального значения, она соответствует общей нисходящей тенденции», — отметил Натан Кертц (Nathan Kurtz), руководитель Лаборатории криосферных исследований NASA в Космическом центре имени Годдарда. Наименьшая зарегистрированная площадь льда в Арктике была зафиксирована в 2012 году. Специалисты приписывают тот рекорд сочетанию потепления атмосферы и аномальных погодных условий. В этом году годовое сокращение ледового покрова изначально напоминало изменения 2012 года. Хотя таяние замедлилось в начале августа, этого было недостаточно, чтобы изменить общую нисходящую тенденцию.

