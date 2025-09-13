Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

ИИ показал, как могла выглядеть жизнь на Марсе в древности

На днях представители NASA сделали сенсационное заявление о том, что образец марсианской породы, полученный марсоходом Perseverance, содержит потенциальные биосигнатуры. Это может свидетельствовать о существовании жизни на Марсе.

Исследователи показали, как могли выглядеть древние марсиане / © Chatbot / Daily Mail

По словам исполняющего обязанности администратора NASA Шона Даффи, космическое агентство считает, что эти следы могли быть оставлены древними формами жизни, существовавшими миллиарды лет назад.

Поверхность Марса в далеком прошлом / © Chatbot / Daily Mail

Условия на поверхности Марса были невероятно суровыми, однако ученые полагают, что жизнь все же могла «выкроить» себе простое существование. Любая жизнь, развивавшаяся на Красной планете, должна была выживать в условиях сурового радиационного фона, низкой гравитации и резких перепадов температуры — от +20 °C до −153 °C.

Озеро Езеро на Марсе / © Chatbot / Daily Mail

Хотя сейчас кратер Езеро, который исследует марсоход Perseverance, представляет собой бесплодную пустыню, миллиарды лет назад он был заполнен водой, которая могла служить средой обитания для жизни.

Если на Марсе существовала жизнь, она почти наверняка представляла собой очень простые организмы, подобные бактериям. Поэтому исследователи, использовали технологию искусственного интеллекта (ИИ), чтобы представить, как могли выглядеть эти инопланетные организмы и их среда обитания.

Марсианские микробы / © Chatbot / Daily Mail