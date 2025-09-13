  • Добавить в закладки
Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
13 сентября, 12:21
ИИ показал, как могла выглядеть жизнь на Марсе в древности 

На днях представители NASA сделали сенсационное заявление о том, что образец марсианской породы, полученный марсоходом Perseverance, содержит потенциальные биосигнатуры. Это может свидетельствовать о существовании жизни на Марсе.

# NASA
# Perseverance
# космос
# Марс
Исследователи показали, как могли выглядеть древние марсиане / © Chatbot / Daily Mail
Исследователи показали, как могли выглядеть древние марсиане / © Chatbot / Daily Mail

По словам исполняющего обязанности администратора NASA Шона Даффи, космическое агентство считает, что эти следы могли быть оставлены древними формами жизни, существовавшими миллиарды лет назад.

Поверхность Марса в далеком прошлом / © Chatbot / Daily Mail
Поверхность Марса в далеком прошлом / © Chatbot / Daily Mail

Условия на поверхности Марса были невероятно суровыми, однако ученые полагают, что жизнь все же могла «выкроить» себе простое существование. Любая жизнь, развивавшаяся на Красной планете, должна была выживать в условиях сурового радиационного фона, низкой гравитации и резких перепадов температуры — от +20 °C до −153 °C.

  Озеро Езеро на Марсе / © Chatbot / Daily Mail
  Озеро Езеро на Марсе / © Chatbot / Daily Mail

Хотя сейчас кратер Езеро, который исследует марсоход Perseverance, представляет собой бесплодную пустыню, миллиарды лет назад он был заполнен водой, которая могла служить средой обитания для жизни.

Если на Марсе существовала жизнь, она почти наверняка представляла собой очень простые организмы, подобные бактериям. Поэтому исследователи, использовали технологию искусственного интеллекта (ИИ), чтобы представить, как могли выглядеть эти инопланетные организмы и их среда обитания.

Марсианские микробы / © Chatbot / Daily Mail
Марсианские микробы / © Chatbot / Daily Mail

Evgenia Vavilova

Скорость падения капли решила, намокнет поверхность или нет

Характеристики поверхности оказались менее значимыми для ee намокания, чем скорость падения жидкости. А крошечные капли смогли прикрепиться даже к тефлону.

Физика
# гидрофобная поверхность
# капли
# мягкая материя
# скорость
# смачиваемость
# тефлон
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
