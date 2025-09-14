Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Германии представили пять электромобилей с интересным дизайном

На международной выставке автомобильной промышленности IAA Mobility в Мюнхене в этом году организаторы уделили основное внимание электромобилям. Бренды представили ряд новинок, среди которых были отобраны пять самых интересных электромобилей, включая модели, которые планируется запустить в производство, а также концепты, которые, судя по всему, повлияют на дизайн будущих машин.

Vision Xpectra / © Avatr

Китайский производитель электромобилей Avatr показал футуристический концепт-кар Vision Xpectra. Прототип, представляющий собой нечто среднее между седаном и кроссовером, получил четырехместный салон, длинный низкий кузов с крышей, имеющей огромную площадь остекления, и распашные двери.

Audi Concept C / © Audi

Минималистский концепт-кар Audi Concept C, впервые представленный в Милане, создан по мотивам модели Auto Union Type C немецкого бренда 1930-х годов и Audi A6 третьего поколения. Полностью электрический двухместный концепт-кар имеет лаконичный дизайн, призванный продемонстрировать новую философию Audi, заключающуюся в «минимальных мерах для максимального эффекта».

Hyundai Concept Three / © Hyundai

Компактный электромобиль южнокорейского автопроизводителя Hyundai представляет собой хэтчбек с покатой линией крыши, без средних стоек и со скошенными стеклами в задних дверях. Электромобиль, разработанный специально для европейских городов, пока представляет собой лишь концепт, но, как заявили представители бренда, он «задаст тон следующей главе дизайнерских инноваций».

Polestar 5 Grand Tourer / © Polestar

Шведский бренд электромобилей Polestar представил в Мюнхене свой четырехдверный спортивный Grand Tourer, который уже поступил в продажу. Электромобиль стал эволюцией концепта Polestar Precept, впервые представленного в 2020 году, с минимальными изменениями.

Electric Cayenne / © Porsche

Полностью электрический автомобиль Electric Cayenne немецкого бренда Porsche, который поступит в продажу по всему миру в конце этого года, представили в Мюнхене со специальным покрытием, состоящим из слоев проводящих пигментов, которые излучают свет под действием переменного напряжения. На выставке IAA Mobility была продемонстрирована инновация Porsche: система беспроводной зарядки. Производитель заявил, что станет первым, кто «выведет на рынок 11-киловаттную зарядную систему с однокорпусной базовой площадкой для электромобилей».