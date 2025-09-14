Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Германии представили пять электромобилей с интересным дизайном
На международной выставке автомобильной промышленности IAA Mobility в Мюнхене в этом году организаторы уделили основное внимание электромобилям. Бренды представили ряд новинок, среди которых были отобраны пять самых интересных электромобилей, включая модели, которые планируется запустить в производство, а также концепты, которые, судя по всему, повлияют на дизайн будущих машин.
Китайский производитель электромобилей Avatr показал футуристический концепт-кар Vision Xpectra. Прототип, представляющий собой нечто среднее между седаном и кроссовером, получил четырехместный салон, длинный низкий кузов с крышей, имеющей огромную площадь остекления, и распашные двери.
Минималистский концепт-кар Audi Concept C, впервые представленный в Милане, создан по мотивам модели Auto Union Type C немецкого бренда 1930-х годов и Audi A6 третьего поколения. Полностью электрический двухместный концепт-кар имеет лаконичный дизайн, призванный продемонстрировать новую философию Audi, заключающуюся в «минимальных мерах для максимального эффекта».
Компактный электромобиль южнокорейского автопроизводителя Hyundai представляет собой хэтчбек с покатой линией крыши, без средних стоек и со скошенными стеклами в задних дверях. Электромобиль, разработанный специально для европейских городов, пока представляет собой лишь концепт, но, как заявили представители бренда, он «задаст тон следующей главе дизайнерских инноваций».
Шведский бренд электромобилей Polestar представил в Мюнхене свой четырехдверный спортивный Grand Tourer, который уже поступил в продажу. Электромобиль стал эволюцией концепта Polestar Precept, впервые представленного в 2020 году, с минимальными изменениями.
Полностью электрический автомобиль Electric Cayenne немецкого бренда Porsche, который поступит в продажу по всему миру в конце этого года, представили в Мюнхене со специальным покрытием, состоящим из слоев проводящих пигментов, которые излучают свет под действием переменного напряжения. На выставке IAA Mobility была продемонстрирована инновация Porsche: система беспроводной зарядки. Производитель заявил, что станет первым, кто «выведет на рынок 11-киловаттную зарядную систему с однокорпусной базовой площадкой для электромобилей».
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Ученые «Росатома» впервые в мире создали технологию, позволяющую извлекать сразу несколько платиновых металлов из растворов, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива: рутений, радий и палладий. Ранее такой технологии не существовало.
По данным на июль 2025 года, в России зафиксирован один из самых высоких показателей распространенности мигрени — 20,8%, число таких пациентов приближается к 30 миллионам человек. Ученые Пермского Политеха объяснили, из-за чего наступает мигрень, и кто ей наиболее подвержен, чем она отличается от обычной головной боли и что такое «мигрень выходного дня», а также сколько приступов в месяц считаются нормой и как гимнастика для глаз, и диета помогут их предотвратить.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Компания, контролирующая основную часть спутников и подавляющее большинство космических полетов человечества, неожиданно потратила 17 миллиардов долларов на выкуп частот, которые и так могли попасть ей в руки через несколько месяцев. Смысл этого шага не столько в том, чтобы облегчить себе экспансию, а больше в том, чтобы лишить других игроков возможности полноценной конкуренции.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
