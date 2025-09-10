Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Направление дорожного движения в разных странах Европы в1922 году
Карта наглядно показывает, каким было направление дорожного движения в разных странах Европы в1922 году. В те годы в европейских странах единого направления не было.
Около 35% стран мира придерживаются левостороннего движения — в основном это старые британские колонии. Исторически у левостороннего движения были рациональные предпосылки. В Британии рыцари-правши предпочитали держаться левой стороны, чтобы правая рука была ближе к потенциальным противникам.
В Российской империи правостороннее движение официально установили в 1752 году указом императрицы Елизаветы Петровны. По Европе оно стало активно распространяться после Французской революции.
До революции французская аристократия передвигалась по левой стороне дороги, заставляя крестьян держаться правой стороны. Однако после штурма Бастилии аристократы стали держаться в тени и присоединились к крестьянам, двигаясь по правой стороне.
Из-за конструкции сельскохозяйственных повозок французские извозчики также предпочитали держаться правой стороны. Сами они сидели слева, и, когда встречные повозки объезжали их с левой стороны, извозчики могли следить, чтобы не задеть друг друга.
Официальное правило «держаться правой стороны» ввели в Париже в 1794 году. После завоеваний Наполеона правостороннее движение распространилось в Нидерландах (Бельгии, Нидерландах и Люксембурге), Швейцарии, Германии, Польше, а также многих частях Испании и Италии. В государствах, оказавших сопротивление Наполеону, движение осталось левосторонним – в Британии, Австро-Венгерская империи и Португалии. Подобное разделение на правосторонее и левостороннее движение практически не менялось вплоть до окончания Первой мировой войны.
В Италии правосторонее движение стали вводить в конце 1890-х годов. Согласно первому итальянскому кодексу дорожного движения от 1912 года, все транспортные средства должны двигаться справа.
Однако в городах с трамвайной сетью сохранялось левостороннее движение. Достаточно было разместить предупреждающие знаки на границах городов. Даже после указв 1923 года в Риме и северные городах движение могло оставаться левосторонним до получения дальнейших распоряжений Министерства общественных работ. Лишь к середине 1920-х годов правостороннее вождение наконец стало стандартом по всей Италии.
В Испании до 1930-х годов не было национальных правил дорожного движения. К примеру, в Барселоне ездили справа, а в Мадриде — слева.
Сейчас среди европейских стран левостороннее движение сохранилось в Великобритании, Ирландии, а также на Мальте и Кипре.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Компания, контролирующая основную часть спутников и подавляющее большинство космических полетов человечества, неожиданно потратила 17 миллиардов долларов на выкуп частот, которые и так могли попасть ей в руки через несколько месяцев. Смысл этого шага не столько в том, чтобы облегчить себе экспансию, а больше в том, чтобы лишить других игроков возможности полноценной конкуренции.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Найдет ли телескоп «Джеймс Уэбб» признаки зарождающейся внеземной жизни?
Облако обломков против МКС: в чем смысл орбитального ракетного удара Москвы?
Через 50 и 100 лет: кто будет жить на планете
Сергей Попов: «Быстрые радиовсплески – новая загадка в космосе»
Топ самых загрязненных мест на планете
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии