  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
10 сентября, 20:12
Рейтинг: +42
Посты: 100

Направление дорожного движения в разных странах Европы в1922 году

Карта наглядно показывает, каким было направление дорожного движения в разных странах Европы в1922 году. В те годы в европейских странах единого направления не было. 

Сообщество
# Европа
# история
# транспорт
Движение в странах Европы в 1922 году / © GeoData & Rankings
Движение в странах Европы в 1922 году / © GeoData & Rankings

Около 35% стран мира придерживаются левостороннего движения — в основном это старые британские колонии. Исторически у левостороннего движения были рациональные предпосылки. В Британии рыцари-правши предпочитали держаться левой стороны, чтобы правая рука была ближе к потенциальным противникам.

В Российской империи правостороннее движение официально установили в 1752 году указом императрицы Елизаветы Петровны. По Европе оно стало активно распространяться после Французской революции.

До революции французская аристократия передвигалась по левой стороне дороги, заставляя крестьян держаться правой стороны. Однако после штурма Бастилии аристократы стали держаться в тени и присоединились к крестьянам, двигаясь по правой стороне.

Из-за конструкции сельскохозяйственных повозок французские извозчики также предпочитали держаться правой стороны. Сами они сидели слева, и, когда встречные повозки объезжали их с левой стороны, извозчики могли следить, чтобы не задеть друг друга.

Официальное правило «держаться правой стороны» ввели в Париже в 1794 году. После завоеваний Наполеона правостороннее движение распространилось в Нидерландах (Бельгии, Нидерландах и Люксембурге), Швейцарии, Германии, Польше, а также многих частях Испании и Италии. В государствах, оказавших сопротивление Наполеону, движение осталось левосторонним – в Британии, Австро-Венгерская империи и Португалии. Подобное разделение на правосторонее и левостороннее движение практически не менялось вплоть до окончания Первой мировой войны.

В Италии правосторонее движение стали вводить в конце 1890-х годов. Согласно первому итальянскому кодексу дорожного движения от 1912 года, все транспортные средства должны двигаться справа.

Однако в городах с трамвайной сетью сохранялось левостороннее движение. Достаточно было разместить предупреждающие знаки на границах городов. Даже после указв 1923 года в Риме и северные городах движение могло оставаться левосторонним до получения дальнейших распоряжений Министерства общественных работ. Лишь к середине 1920-х годов правостороннее вождение наконец стало стандартом по всей Италии.

В Испании до 1930-х годов не было национальных правил дорожного движения. К примеру, в Барселоне ездили справа, а в Мадриде — слева.

Страны с правосторонним (красный) и с левосторонним (синий) движением / © Benjamin D. Esham, Wikipedia
Страны с правосторонним (красный) и с левосторонним (синий) движением / © Benjamin D. Esham, Wikipedia

Сейчас среди европейских стран левостороннее движение сохранилось в Великобритании, Ирландии, а также на Мальте и Кипре.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Сен
Бесплатно
Битва при Молодях — забытая победа
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
11 Сен
Бесплатно
Александр II и народники
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
11 Сен
Бесплатно
География природного и культурного наследия Арктики
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
11 Сен
Бесплатно
Морские разведчики и пехотинцы в боях с милитаристской Японией
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
11 Сен
Бесплатно
Человек и еж: история возникновения разума
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Сен
Бесплатно
Я подобрал ворону
Московский зоопарк
Москва
Конференция
12 Сен
5000
Аутизм. Вызовы и решения
ВШЭ
Москва
Лекция
12 Сен
Бесплатно
Инфаркт и инсульт: как распознать и оказать первую помощь
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
12 Сен
Бесплатно
Мозг и учеба
Планетарий № 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
8 сентября, 20:06
Evgenia Vavilova

Физики создали видимые человеку кристаллы времени

Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.

Физика
# жидкие кристаллы
# квантовые системы
# поляризация
# темпоральные кристаллы
9 сентября, 12:47
Александр Березин

SpaceX провела крупнейшую сделку в истории космической связи с целью монополизировать рынок

Компания, контролирующая основную часть спутников и подавляющее большинство космических полетов человечества, неожиданно потратила 17 миллиардов долларов на выкуп частот, которые и так могли попасть ей в руки через несколько месяцев. Смысл этого шага не столько в том, чтобы облегчить себе экспансию, а больше в том, чтобы лишить других игроков возможности полноценной конкуренции.

Космонавтика
# SpaceX
# Starlink
# космос
# США
# технологии
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
8 сентября, 20:06
Evgenia Vavilova

Физики создали видимые человеку кристаллы времени

Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.

Физика
# жидкие кристаллы
# квантовые системы
# поляризация
# темпоральные кристаллы
6 сентября, 16:25
Evgenia Vavilova

Химики смогли добиться разложения водорода при комнатной температуре

Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.

Химия
# водород
# Золото
# катализаторы
# молекулярный водород
# Ультрафиолет
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Физики сравнили микроструктуру безглютеновых макарон с обычными, чтобы узнать, почему они так плохо выглядят и готовятся

    10 сентября, 14:30

  2. Ученые увеличили число известных животных с «радужным мехом» с одного до 10

    10 сентября, 14:25

  3. Пьющие пиво оказались «магнитом» для комаров

    10 сентября, 13:00

  4. Ученый объяснил, нужно ли заставлять ребенка ходить на секции

    10 сентября, 12:18
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Агдали
5 минут назад
Я прочитала почти нечего не поняла Значит скоро настанет конец света или этот объект мимо пролитёт‽

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Николай Тумасов
22 минуты назад
Влетая, в нашу солнечную систему , объект замедлился и движется со скоростью, необходимой для близкого сканирования, локального пространства

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

lrlna
23 минуты назад
Aitneics, обещаю им не говорить об этом👊

Современные темпы вымирания не достигли уровня «массового»

Denver
1 час назад
Да, очень интересно. Одни страны производят ширпотреб и у людей нет выбора, что купить, другие качество и конкурируют на рынке. И где ещё вы забыли

Рейтинг: размеры экономик стран Европы по ВВП (ППС) в 2025 году

Evgenia Vavilova
2 часа назад
Константин, с переводом и многозначностью на обоих языках тут сложно, конечно. Но мой топ-1 по безумию названия конечно «магия» в квантовой системе

Физики создали видимые человеку кристаллы времени

Evgenia Vavilova
2 часа назад
Олег, спасибо за указание, в статье поправила! Там 580,6 раз, так что больше 580 (немножко)

Темные состояния продлили квантовую запутанность в 500 раз

Евгений Фоминов
3 часа назад
Ar, новость заказуха,не нужно эту желтуху принимать всерьез

Китай терпит миллиардные убытки из-за солнечных панелей

Евгений Фоминов
3 часа назад
Дмитрий, сша же

Китай терпит миллиардные убытки из-за солнечных панелей

Михаил Духонин
3 часа назад
Анатолий, Какие удобрения из чистого азота?!. Такого добра и вокруг нас навалом. А вот сбросить на Марс, чтобы слегка уплотнить и подазотить

«Оумуамуа» оказался осколком «экзо-Плутона», а не кометой

Suum Cuique
3 часа назад
Pavel, Там то же населения почти не осталось.

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Дмитрий Баш
3 часа назад
Да, и это все стоит 35 зелёных миллионов за самолёт и по чирику за каждый беспилотник. И работает через раз.

Boeing впервые показала, как будут работать беспилотники MQ-28 Ghost Bat в связке с истребителями  F-15EX Eagle II 

Алексей Кулаков
3 часа назад
Алексей, Привет! Стихи хорошие. Ошибка в том, что сознание - оно не твоё! Твой только ум - счетно-вычислительное устройство для обслуживания твоих

Компактификация измерений: почему мы воспринимаем только четыре измерения

Алексей Кулаков
3 часа назад
Александр, Одно из таких измерений известно многие тысячи лет - это религия. Символически крест нисходит до ада и возвышается до Царствия

Компактификация измерений: почему мы воспринимаем только четыре измерения

Василий Скуфьин
4 часа назад
Что угодно лучше зависимости от российского газа. А то россияне любят мнить из себя незаменимых в деле энергетики и так же считать, что "право

Китай терпит миллиардные убытки из-за солнечных панелей

Алексей Кулаков
4 часа назад
Евгений, Тримурти это ШИВА ВИШНУ КРИШНУ - индуизм. Причем тут Будда? Он говорил лишь о 4 благородных истинах и восьмеричном пути. Остальную заумь

Компактификация измерений: почему мы воспринимаем только четыре измерения

Сергей Механик
4 часа назад
Ну зато когда выпить много пива, укусы комаров не так ощутимы. 🍺🥴

Пьющие пиво оказались «магнитом» для комаров

Сергей Запрягаев
4 часа назад
Nikita, она из созвездия Стрельца летит, то есть как раз близко от точки пересечения плоскости эклиптики с плоскостью галактического экватора.

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Дмитрий Савельев
4 часа назад
Может просто бабки перекладывают из одного кармана в другой?

SpaceX провела крупнейшую сделку в истории космической связи с целью монополизировать рынок

Дмитрий Савельев
4 часа назад
Может просто бабки перекладывают из одного кармана в другой?

SpaceX провела крупнейшую сделку в истории космической связи с целью монополизировать рынок

Дмитрий Савельев
4 часа назад
Alexander, а может здравый смысл?

Китай терпит миллиардные убытки из-за солнечных панелей

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно