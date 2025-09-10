Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Направление дорожного движения в разных странах Европы в1922 году

Карта наглядно показывает, каким было направление дорожного движения в разных странах Европы в1922 году. В те годы в европейских странах единого направления не было.

Движение в странах Европы в 1922 году / © GeoData & Rankings

Около 35% стран мира придерживаются левостороннего движения — в основном это старые британские колонии. Исторически у левостороннего движения были рациональные предпосылки. В Британии рыцари-правши предпочитали держаться левой стороны, чтобы правая рука была ближе к потенциальным противникам.

В Российской империи правостороннее движение официально установили в 1752 году указом императрицы Елизаветы Петровны. По Европе оно стало активно распространяться после Французской революции.

До революции французская аристократия передвигалась по левой стороне дороги, заставляя крестьян держаться правой стороны. Однако после штурма Бастилии аристократы стали держаться в тени и присоединились к крестьянам, двигаясь по правой стороне.

Из-за конструкции сельскохозяйственных повозок французские извозчики также предпочитали держаться правой стороны. Сами они сидели слева, и, когда встречные повозки объезжали их с левой стороны, извозчики могли следить, чтобы не задеть друг друга.

Официальное правило «держаться правой стороны» ввели в Париже в 1794 году. После завоеваний Наполеона правостороннее движение распространилось в Нидерландах (Бельгии, Нидерландах и Люксембурге), Швейцарии, Германии, Польше, а также многих частях Испании и Италии. В государствах, оказавших сопротивление Наполеону, движение осталось левосторонним – в Британии, Австро-Венгерская империи и Португалии. Подобное разделение на правосторонее и левостороннее движение практически не менялось вплоть до окончания Первой мировой войны.

В Италии правосторонее движение стали вводить в конце 1890-х годов. Согласно первому итальянскому кодексу дорожного движения от 1912 года, все транспортные средства должны двигаться справа.

Однако в городах с трамвайной сетью сохранялось левостороннее движение. Достаточно было разместить предупреждающие знаки на границах городов. Даже после указв 1923 года в Риме и северные городах движение могло оставаться левосторонним до получения дальнейших распоряжений Министерства общественных работ. Лишь к середине 1920-х годов правостороннее вождение наконец стало стандартом по всей Италии.

В Испании до 1930-х годов не было национальных правил дорожного движения. К примеру, в Барселоне ездили справа, а в Мадриде — слева.

Страны с правосторонним (красный) и с левосторонним (синий) движением / © Benjamin D. Esham, Wikipedia

Сейчас среди европейских стран левостороннее движение сохранилось в Великобритании, Ирландии, а также на Мальте и Кипре.