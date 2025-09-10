Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
NASA поделилось новостями о подготовке дрона Dragonfly к миссии на Титан
Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) успешно провели ряд ключевых тестов компонентов беспилотника Dragonfly, которые приближают аппарат к запуску.
Инженеры уже изготовили и испытали модель Dragonfly в аэродинамической трубе, имитирующей условия атмосферы Титана. Собранные данные помогли понять, каким нагрузкам подвергнутся дрон, его роторная система и лопасти.
Специалисты также провели структурные и тепловые испытания пенопластовой изоляции для посадочного модуля Dragonfly, подтвердив, что она сохранит форму и защитит научные инструменты от воздействия окружающей среды, температура которой на Титане составляет около –185 °C.
Напомним, что Dragonfly представляет собой винтокрылый летательный аппарат массой почти половину тонны. Он получит четыре двойных винта, позволяющих перемещаться со скоростью порядка 36 километров в час и подниматься на высоту до восьми километров, чтобы изучать поверхность и атмосферу одного из самых интересных спутников Сатурна.
Цель миссии Dragonfly — поиск сложных органических молекул и оценка общей пригодности этого небесного тела для жизни в прошлом и настоящем. Запуск Dragonfly запланирован на июль 2028 года, посадка на Титан должна состояться в 2034 году.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Вымирания крупных таксономических групп, таких как роды, за последние 500 лет оказались редкими и локализованными. Это говорит о том, что современный кризис биоразнообразия еще не достиг масштабов глобальной катастрофы, сравнимой с массовыми вымираниями прошлого.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
