NASA поделилось новостями о подготовке дрона Dragonfly к миссии на Титан

Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) успешно провели ряд ключевых тестов компонентов беспилотника Dragonfly, которые приближают аппарат к запуску.

Художественное изображение Dragonfly на Титане / © NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben

Инженеры уже изготовили и испытали модель Dragonfly в аэродинамической трубе, имитирующей условия атмосферы Титана. Собранные данные помогли понять, каким нагрузкам подвергнутся дрон, его роторная система и лопасти.

Модель Dragonfly / © NASA

Специалисты также провели структурные и тепловые испытания пенопластовой изоляции для посадочного модуля Dragonfly, подтвердив, что она сохранит форму и защитит научные инструменты от воздействия окружающей среды, температура которой на Титане составляет около –185 °C.

Напомним, что Dragonfly представляет собой винтокрылый летательный аппарат массой почти половину тонны. Он получит четыре двойных винта, позволяющих перемещаться со скоростью порядка 36 километров в час и подниматься на высоту до восьми километров, чтобы изучать поверхность и атмосферу одного из самых интересных спутников Сатурна.

Цель миссии Dragonfly — поиск сложных органических молекул и оценка общей пригодности этого небесного тела для жизни в прошлом и настоящем. Запуск Dragonfly запланирован на июль 2028 года, посадка на Титан должна состояться в 2034 году.