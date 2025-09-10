  • Добавить в закладки
Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
10 сентября, 06:59
Рейтинг: +438
Посты: 955

Apple представила самый тонкий и самый мощный iPhone в истории

Американская технологическая корпорация Apple вечером 9 сентября провела традиционную ежегодную презентацию, на которой представила новое поколение смартфонов. Анонс включал появление сразу трех новых моделей: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Air.

Сообщество
# Apple
# iphone
# технологии
Apple iPhone 17 Pro  / © Apple
Apple iPhone 17 Pro  / © Apple

Все устройства получили новый процессор Apple A19 Pro, созданный по трехнанометровому техпроцессу TSMC. По словам компании, iPhone 17 Pro — самый мощный смартфон в истории Apple. Модель оснащена 6,3-дюймовым дисплеем Super Retina XDR, а версия Pro Max получила экран диагональю 6,9 дюйма. Оба дисплея защищены обновленным покрытием, которое лучше сопротивляется царапинам и снижает уровень бликов. Также экраны поддерживают технологию ProMotion с частотой обновления до 120 гигагерц, функцию Always On и обеспечивают пиковую яркость до 3000 нит. По данным Apple, контрастность изображения на улице стала в два раза выше по сравнению с прошлогодними моделями серии Pro.

Смартфоны iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max / © Apple
Смартфоны iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max / © Apple

Основной фотоблок Pro-версий состоит из трех 48-мегапиксельных сенсоров: главного модуля, сверхширокоугольной камеры и телеобъектива с четырехкратным оптическим зумом. Фронтальная камера получила разрешение 18 мегапикселей и несколько дополнительных режимов съемки.

iPhone 17 Air — самый тонкий смартфон Apple / © Apple
iPhone 17 Air — самый тонкий смартфон Apple / © Apple

Отдельного внимания заслуживает iPhone 17 Air — самый тонкий смартфон Apple. Толщина его корпуса составляет всего 5,7 миллиметра. Для новинки выбран титановый корпус, а диагональ экрана равна 6,5 дюйма. На задней панели расположена одна камера с разрешением 48 мегапикселей, которая, по заявлениям Apple, способна заменить сразу несколько объективов с разными фокусными расстояниями.

iPhone 17 Air — самый тонкий смартфон Apple / © Apple
iPhone 17 Air — самый тонкий смартфон Apple / © Apple

Цены на устройства начинаются от 1099 долларов за iPhone 17 Pro и от 1199 долларов за iPhone 17 Pro Max. Базовый объем встроенной памяти составляет 256 гигабайт, при этом версия Pro Max доступна в конфигурации с хранилищем до двух терабайт.

[miniorange_social_login]

