Многоцелевой самолет P-8 Poseidon впервые оснастили крылатой ракетой LRASM
Недавно над пустыней Мохаве (Калифорния, США) авиационный фотограф Аарон Маурер впервые запечатлел многоцелевой самолет P-8 Poseidon ВМС США, несущий противокорабельную ракету дальнего действия LRASM (Long Range Anti-Ship Missile). Так была сделана первая фотография, на которой видна LRASM на подкрыльном пилоне самолета P-8 Poseidon.
По данным издания The Aviationist, интеграция ракеты LRASM в арсенал P-8 Poseidon предполагает ее возможное применение в случае конфликта с Китаем, который сегодня располагает крупнейшим в мире флотом по количеству кораблей и подводных лодок. Их насчитывается более 370 единиц.
Самолет P-8A Poseidon, предназначенный для противолодочной и противокорабельной борьбы, а также для разведки, наблюдения и рекогносцировки, считается ключевым активом ВМС США, которые регулярно используют этот самолет для патрулирования и совместных учений в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море.
Добавление LRASM значительно расширит возможности P-8 Poseidon по противодействию надводным целям. Таким образом, самолет сможет не только отслеживать, но и наносить удары по кораблям и судам на большом расстоянии.
После запуска LRASM направляется в исходную точку, используя GPS-наведение, а затем, применяя бортовые датчики, автономно обнаруживает, классифицирует и атакует указанное судно или корабль. Усовершенствованные алгоритмы позволяют ей предоставлять военным точные данные о цели и преследовать конкретные корабли в спорных водах.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
