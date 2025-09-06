Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Reuters удалило видео разговора Си Цзиньпина о желании дожить до 150 лет
Агентство Reuters News отозвало видео разговора китайского лидера Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным о долголетии. Удалить видео потребовало Центральное телевидение Китая.
Reuters поясняет, что изначально китайская телекомпания разрешила использовать запись военного парада в Пекине, включая момент беседы Си и Путина по пути на трибуну. Агентство смонтировало четырехминутное видео и распространило его среди своих подписчиков, включая крупнейшие телеканалы.
5 сентября Reuters получило письмо от юридического отдела Центрального телевидения Китая. В сообщении утверждалось, что информационное агентство превысило условия использования соглашения. По мнению китайской телекомпании, Reuters во время обработки материала исказило факты и заявления, содержащихся в лицензированной трансляции.
Агентство удалило видео со своего сайта. В Reuters добавили, что не нашли нарушений со своей стороны.
Разговор, запись которого потребовала удалить китайская телекомпания, состоялся 3 сентября. Среди прочего, лидеры стран обсудили, что сегодня в 70 лет человек «все еще ребенок», а «благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать». Си также заявил о возможности прожить в этом веке до 150 лет.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Нынешний новый гость из межзвездного пространства 3I/ATLAS для многих исследователей космоса еще одна почти упущенная возможность получить бесценные знания: кто знает, какую информацию несет с собой этой объект из глубин Вселенной, а мы вряд ли успеем даже рассмотреть его вблизи. Астрономы предложили прекратить эту череду разочарований и заранее подготовиться к следующей встрече с чужеродным объектом в Солнечной системе — построить специальный зонд и держать его «в запасе».
Исходный район проживания славян оказался очень близок к месту, откуда за пару тысяч лет до этого вышли и индоевропейцы в целом. Но если предки германцев, греков, римлян и иранцев после сразу этого совершили долгие путешествия, то предки славян, похоже, на первом этапе экономили силы.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Проникновение в мозг: Neuralink как самый фантастический проект Илона Маска
Запахи, о которых скоро забудут
Начало всего: как новый телескоп будет искать причины Большого взрыва
От сложных квантовых эффектов до управления нанообъектами. Физика XXI века в России
Бездна органики: в космосе обнаружен новый сложный спирт
Скорость вращения Земли, причины ее изменения и что нам об этом известно
