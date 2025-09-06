Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Reuters удалило видео разговора Си Цзиньпина о желании дожить до 150 лет

Председатель КНР Си Цзиньпин / © Mateus Bonomi / Anadolu via Getty Images

Reuters поясняет, что изначально китайская телекомпания разрешила использовать запись военного парада в Пекине, включая момент беседы Си и Путина по пути на трибуну. Агентство смонтировало четырехминутное видео и распространило его среди своих подписчиков, включая крупнейшие телеканалы.

5 сентября Reuters получило письмо от юридического отдела Центрального телевидения Китая. В сообщении утверждалось, что информационное агентство превысило условия использования соглашения. По мнению китайской телекомпании, Reuters во время обработки материала исказило факты и заявления, содержащихся в лицензированной трансляции.

Агентство удалило видео со своего сайта. В Reuters добавили, что не нашли нарушений со своей стороны.

Разговор, запись которого потребовала удалить китайская телекомпания, состоялся 3 сентября. Среди прочего, лидеры стран обсудили, что сегодня в 70 лет человек «все еще ребенок», а «благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать». Си также заявил о возможности прожить в этом веке до 150 лет.