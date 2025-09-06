  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
6 сентября, 18:42
Рейтинг: +38
Посты: 84

Reuters удалило видео разговора Си Цзиньпина о желании дожить до 150 лет 

Агентство Reuters News отозвало видео разговора китайского лидера Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным о долголетии. Удалить видео потребовало Центральное телевидение Китая.

Сообщество
# долголетие
# Китай
# Россия
Председатель КНР Си Цзиньпин / © Mateus Bonomi / Anadolu via Getty Images
Председатель КНР Си Цзиньпин / © Mateus Bonomi / Anadolu via Getty Images

Reuters поясняет, что изначально китайская телекомпания разрешила использовать запись военного парада в Пекине, включая момент беседы Си и Путина по пути на трибуну. Агентство смонтировало четырехминутное видео и распространило его среди своих подписчиков, включая крупнейшие телеканалы.

5 сентября Reuters получило письмо от юридического отдела Центрального телевидения Китая. В сообщении утверждалось, что информационное агентство превысило условия использования соглашения. По мнению китайской телекомпании, Reuters во время обработки материала исказило факты и заявления, содержащихся в лицензированной трансляции.

Агентство удалило видео со своего сайта. В Reuters добавили, что не нашли нарушений со своей стороны. 

Разговор, запись которого потребовала удалить китайская телекомпания, состоялся 3 сентября. Среди прочего, лидеры стран обсудили, что сегодня в 70 лет человек «все еще ребенок», а «благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать». Си также заявил о возможности прожить в этом веке до 150 лет.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
06 Сен
1500
Когда витамины убивают
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Затмения: чудо небесной механики
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Сен
600
Восход красной Луны или почему зимой холодно, а летом Солнце высоко?
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
07 Сен
Бесплатно
Крылатые легенды
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Сен
Бесплатно
Наблюдение полного лунного затмения
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
08 Сен
Бесплатно
Малюта Скуратов: палач опричнины
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
08 Сен
Бесплатно
Кембрийские биоты Китая: сказания каменных свитков
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Сен
Бесплатно
Мониста — происхождение, бытование и эволюция древнерусских ожерелий
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
09 Сен
Бесплатно
Нэко бунгаку, нэкономика и другие следы кошачьих лап в японской культуре
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 сентября, 13:59
Андрей П.

Рядом с Камчаткой нашли самую глубоководную экосистему хемосинтетической жизни

Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.

Биология
# батискаф
# беспозвоночные
# глубина
# глубоководные животные
# субдукция
# фауна
5 сентября, 11:45
Адель Романова

Астрономы предложили заранее построить зонд, чтобы не упустить следующий межзвездный объект

Нынешний новый гость из межзвездного пространства 3I/ATLAS для многих исследователей космоса еще одна почти упущенная возможность получить бесценные знания: кто знает, какую информацию несет с собой этой объект из глубин Вселенной, а мы вряд ли успеем даже рассмотреть его вблизи. Астрономы предложили прекратить эту череду разочарований и заранее подготовиться к следующей встрече с чужеродным объектом в Солнечной системе — построить специальный зонд и держать его «в запасе».

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# межпланетная станция
4 сентября, 10:18
Александр Березин

Генетики нашли родину славян

Исходный район проживания славян оказался очень близок к месту, откуда за пару тысяч лет до этого вышли и индоевропейцы в целом. Но если предки германцев, греков, римлян и иранцев после сразу этого совершили долгие путешествия, то предки славян, похоже, на первом этапе экономили силы.

История
# генетика
# Европа
# история
# славяне
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
2 сентября, 08:20
Александр Березин

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.

Медицина
# здоровье
# инфаркт миокарда
# лекарства
# медицина
4 сентября, 13:59
Андрей П.

Рядом с Камчаткой нашли самую глубоководную экосистему хемосинтетической жизни

Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.

Биология
# батискаф
# беспозвоночные
# глубина
# глубоководные животные
# субдукция
# фауна
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Химики смогли добиться разложения водорода при комнатной температуре

    6 сентября, 16:25

  2. Астрономы, вероятно, отыскали самую древнюю галактику

    6 сентября, 11:48

  3. Противозачаточные инъекции повысили риск опухолей мозга

    6 сентября, 09:52

  4. Маленькие «красные точки» оказались предшественниками голубых запыленных галактик

    6 сентября, 09:23
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Dmitry haim
17 минут назад
черви ракушки это же прогресс !

Рядом с Камчаткой нашли самую глубоководную экосистему хемосинтетической жизни

Lorhen
20 минут назад
Valentin, про Париж не знаю, нет опыта, в Финляндии есть. Вода хорошая.

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Иван Колупаев
25 минут назад
Iqor, так принято, это полезно для страны, иначе все вымрем и нас заместят мигранты и т.п., но пожалуй мне нравится продолжать себя в детях, а жизнь без

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Иван Колупаев
30 минут назад
Николай, спасибо.

Израиль стал первой развитой страной, где большинство первоклассников перестало ходить в светские школы

Mikhail Lukashev
39 минут назад
А вот всё-таки вопрос после прочтения. Циклы оледенение/потепление часты, по оружию/инструментам ничего особо не менялось, так почему порядка 200

Климат или враги: что запирало Homo sapiens в Африке четверть миллиона лет

Андрей Трифонов
1 час назад
Равшан, есть,походу ты,самый блин умный тут с дивана пишешь 🤣

Небоскреб в Саудовской Аравии, претендующий на звание самого высокого здания мира, продемонстрировал стабильный рост

Leonid Shumlyanskyy
1 час назад
volodymyr, )))) Давно так не смеялся ))) в стане с какой жизнью ты нашел себя, убогий? ))) ты действительно не шутишь? )))

Мировые лидеры по госдолгу: у кого самые высокие показатели к ВВП

Кирилл Крайнов
2 часа назад
Alexander, вы не поверите. Население повсеместно вымирает именно в городах. В деревне население растёт, и падает оно не от плохой жизни, с от хорошей,

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Хозяин
2 часа назад
Грид, Жириновский в свое время правильно сказал что все нефтяные и газовые компании надо национализировать, вот тогда бы спросить можно было, ну

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Василий Виноградов
2 часа назад
Kuramori, крик души, прям. Можно критиковать, т.к. в эмоциональных крайностях писано. Но кое-что в этом есть. Довольно много правды. Даже когда малыш

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

aquaftor
2 часа назад
Pussyked, уважаем(ый/ая), это не является исключающим фактором. Но просто представьте себе ситуацию, если нигде не существует никаких средств

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Василий Виноградов
2 часа назад
Cepreu, в моём окружении мало рожают именно из-за проблем с жильём. Ещё фактор - постоянная пропаганда богатой жизни (кино, медиа и т.п), культ статуса. В

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Дима Пенза
2 часа назад
Владимир, динозавры которые обитали на суше не все были пернатыми.

Инфографика: страны, где находили окаменелости динозавров 

Василий Виноградов
2 часа назад
Владимир, у нас уже не первое время. И самое многочисленное поколение уже выходит из фертильного периода. Оно могло, а нынешнее поколение молодёжи

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Nikita Lazarenko
2 часа назад
Потом построят еще лучше телескоп и найдут еще более древнюю. Потом будет еще круче крутого телескоп И найдут галактику которая уже уходит в

Астрономы, вероятно, отыскали самую древнюю галактику

Странник
2 часа назад
Art, ну нет у неё хвоста кометы, ну нету его))) Так, иногда какие то проявления бывают и то, опять же, по информации откуда то, из каких то там

Опубликован новый снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS 

Serifa Alexander
3 часа назад
Александр, значит, они и не думают прятаться. Просто мимо летели. Может, у нас под боком новую трассу проложили, а нас известить не посчитали нужным.

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Vitaliy Polikarpov
3 часа назад
)))))

Стартовали летные испытания нового американского «самолета Судного дня» 

Valentin Beliaev
3 часа назад
Китай рулит! России остаётся только смотреть и облизывать я.

Эксперты оценили новый китайский беспилотный истребитель-невидимку, показанный на параде

Valentin Beliaev
3 часа назад
Lorhen, точно. Ее можно пить прямо из водопроводного крана. Совсем как в Париже.

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно