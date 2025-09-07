Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

ВВС США впервые показали, как F-15E Strike Eagle запускает ракеты APKWS II по беспилотникам

Американские военно-воздушные силы успешно интегрировали ракеты AGR-20F Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) с лазерным наведением на истребители F-15E Strike Eagle для поражения беспилотников.

F-15E Strike Eagle оснащенный ракетами APKWS II / © USAF

Как сообщило издание The War Zone, все фотографии истребителя с установленными APKWS II были сделаны 22 мая, однако на сайте Службы распространения визуальной информации Министерства обороны США (DVIDS) они появились лишь недавно.

F-15E Strike Eagle оснащенный ракетами APKWS II / © USAF

Отмечается, что ракеты APKWS II относительно недороги — около 30 тысяч долларов за штуку — что делает их экономически целесообразным решением против военных беспилотников, стоимость которых обычно превышает 50 тысяч долларов.

F-15E Strike Eagle оснащенный ракетами APKWS II / © USAF