Николай Головин
Николай Головин
7 сентября, 08:29
Рейтинг: +262
Посты: 806

ВВС США впервые показали, как F-15E Strike Eagle запускает ракеты APKWS II по беспилотникам

Американские военно-воздушные силы успешно интегрировали ракеты AGR-20F Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) с лазерным наведением на истребители F-15E Strike Eagle для поражения беспилотников. 

# авиация
# оружие
# ракеты
# США
F-15E Strike Eagle оснащенный ракетами APKWS II / © USAF
F-15E Strike Eagle оснащенный ракетами APKWS II / © USAF

Как сообщило издание The War Zone, все фотографии истребителя с установленными APKWS II были сделаны 22 мая, однако на сайте Службы распространения визуальной информации Министерства обороны США (DVIDS) они появились лишь недавно.

F-15E Strike Eagle оснащенный ракетами APKWS II / © USAF
F-15E Strike Eagle оснащенный ракетами APKWS II / © USAF

Отмечается, что ракеты APKWS II относительно недороги — около 30 тысяч долларов за штуку — что делает их экономически целесообразным решением против военных беспилотников, стоимость которых обычно превышает 50 тысяч долларов.

F-15E Strike Eagle оснащенный ракетами APKWS II / © USAF
F-15E Strike Eagle оснащенный ракетами APKWS II / © USAF
