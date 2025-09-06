Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

SpaceX разрешили удвоить количество запусков ракет

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало протокол решения, одобряющий план SpaceX по увеличению количества запусков ракет Falcon 9 со стартового комплекса SLC-40 (Space Launch Complex-40) на мысе Канаверал, штат Флорида — самой загруженной из четырех действующих стартовых площадок компании.

Запуск ракеты Falcon 9 / © SpaceX

Специалисты FAA провели экспертизу SLC-40 и пришли к выводу, что предлагаемая частота запусков «не окажет существенного влияния на качество среды обитания человека».

Чиновники одобрили увеличение числа запусков ракеты Falcon 9 до 120 в год (с текущих 50).

Кроме того, согласовано строительство новой посадочной площадки для первых ступеней Falcon 9 в периметре SLC-40. На новой площадке можно будет проводить до 34 посадок первой ступени ракеты ежегодно. Посадочная зона будет представлять собой бетонную площадку диаметром 86 метров, окруженную гравийной площадкой шириной 18 метров. Максимальный диаметр посадочной зоны, включая площадку, составит 122 метра.

Расположение новой посадочной площадки ракеты SpaceX обозначено красным кругом / © Google Maps / Ars Technica

Цель SpaceX в этом году — 170 запусков Falcon 9, и компания уверенно приближается к этой отметке. Большинство стартов Falcon 9 используется для вывода на орбиту собственных спутников широкополосной связи Starlink. Экологическое одобрение FAA открывает путь к новым запускам с самой загруженной площадки компании Илона Маска.