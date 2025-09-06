Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
SpaceX разрешили удвоить количество запусков ракет
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало протокол решения, одобряющий план SpaceX по увеличению количества запусков ракет Falcon 9 со стартового комплекса SLC-40 (Space Launch Complex-40) на мысе Канаверал, штат Флорида — самой загруженной из четырех действующих стартовых площадок компании.
Специалисты FAA провели экспертизу SLC-40 и пришли к выводу, что предлагаемая частота запусков «не окажет существенного влияния на качество среды обитания человека».
Чиновники одобрили увеличение числа запусков ракеты Falcon 9 до 120 в год (с текущих 50).
Кроме того, согласовано строительство новой посадочной площадки для первых ступеней Falcon 9 в периметре SLC-40. На новой площадке можно будет проводить до 34 посадок первой ступени ракеты ежегодно. Посадочная зона будет представлять собой бетонную площадку диаметром 86 метров, окруженную гравийной площадкой шириной 18 метров. Максимальный диаметр посадочной зоны, включая площадку, составит 122 метра.
Цель SpaceX в этом году — 170 запусков Falcon 9, и компания уверенно приближается к этой отметке. Большинство стартов Falcon 9 используется для вывода на орбиту собственных спутников широкополосной связи Starlink. Экологическое одобрение FAA открывает путь к новым запускам с самой загруженной площадки компании Илона Маска.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Исследователи создали биогибридных микророботов, покрыв сперматозоиды магнитными наночастицами. Таких «киборгов» направляли с помощью магнитных полей и впервые рентгеном отслеживали их положение внутри модели человеческого тела. Это открывает новые перспективы для лечения бесплодия и целевой доставки лекарств.
Из ряда прошлых исследований известно, что препараты от ожирения с семаглутидом, такие как «Оземпик» и ему подобные, могут быть эффективны при лечении зависимости от психоактивных веществ, в том числе алкоголизма и каннабиноидной наркомании. Теперь опыты с крысами показали, что семаглутид способен значительно снижать тягу к кокаину и помогает избежать рецидивов. Медики рассчитывают подтвердить результаты на людях, что откроет путь к созданию эффективного средства для лечения кокаиновой зависимости, которого сегодня нет.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
