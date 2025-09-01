Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Японии показали последствия возможного извержения вулкана Фудзи

Японский стратовулкан на острове Хонсю, в 90 километрах к юго-западу от Токио, не извергался с 1707 года. Однако столичное правительство Токио с помощью симуляции, созданной ИИ, недавно показало, как может выглядеть это потенциально опасное событие.

В Японии показали последствия возможного извержения вулкана Фудзи / © 報道ステーション＋サタステ

По словам официальных лиц, целью моделирования того, что произойдет, если на днях случится мощное извержение вулкана Фудзи, была подготовка 37 миллионов человек в районе большого Токио к сценарию катастрофы, которая может произойти практически без предупреждения.

© 報道ステーション＋サタステ

В видеоролике запечатлен дым, поднимающийся из вулкана. Затем показывается, как город накрывает пеплом, останавливается транспортное сообщение, нарушаются поставки продовольствия и электроэнергии, а у людей возникают проблемы с дыханием.

Официальные лица утверждают, что признаков скорого извержения нет, а кампания направлена на повышение осведомленности, а не на нагнетание тревоги.