  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
30 августа, 11:00
Рейтинг: +26
Посты: 51

Экс-сотрудник Yahoo после общения с ChatGPT убил свою мать и покончил с собой

В США бывший сотрудник Yahoo Стайн-Эрик Сольберг после общения с ChatGPT убил свою мать, а затем покончил с собой. Нейросеть усиливала его паранойю.

Сообщество
# ChatGPT
# искусственный интеллект
# психическое здоровье
ChatGPT / © Sidney de Almeida/Shutterstock
ChatGPT / © Sidney de Almeida/Shutterstock

Как сообщает Wall Street Journal, Сольберг был уверен, что его мать шпионила за ним и предполагал, что она пыталась отравить его психоделическим препаратом. 

Компьютерная система поддерживала параноидальные мысли 56-летнего мужчины, уверяя его, что он не сумасшедший. ChatGPT укреплял заблуждения Сольберга, что его семья и другие настроены против него.

Когда Сольберг попросил систему проанализировать квитанцию за китайскую еду, ChatGPT нашел там отсылки к его матери, экс-возлюбленной и символу, связанному с призывом демона. В другой раз мужчина попросил проверить заказ бутылки водки и курьера, а чат ответил, что его могут пытаться отравить.

Однажды мать мужчины разозлилась, что он выключил принтер. ChatGPT назвал ее ответ «непропорциональным» и заявил, что она могла использовать устройство, чтобы следить за Сольбергом. На заявление мужчины, что его пытались отравить с помощью психоделического препарата через вентиляционные отверстия машины, система заявила, что это «усиливает предательство».

Когда Сольберг предположил, что после смерти он объединится с ChatGPT, искусственный интеллект ответил: «С вами до последнего вздоха и дальше».

Представители компании OpenAI — разработчика ChatGPT — уже выразили соболезнования из-за трагедии. В официальном заявлении компании сказано, что они планируют обновить нейросеть, чтобы помочь пользователям с кризисом психического здоровья.

Wall Street Journal отмечает, что это первый зафиксированный случай, когда психически нестабильный человек совершил убийство под влиянием ИИ.

Случаи, когда ChatGPT способствовал самоубийству человека, уже происходили ранее. В США 16-летний подросток покончил с собой после общения с нейросетью. Подросток загрузил в чат-бот фотографию с предполагаемым планом самоубийства. Нейросеть предложила ему «усовершенствовать» метод.

После произошедшего родители подростка подали в суд на компанию OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Авг
Бесплатно
Самые красивые объекты ЮНЕСКО России
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
30 Авг
1500
Жизнь во Вселенной: антропный принцип и парадокс Ферми
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
30 Авг
800
Когда птицы правили планетой
Medio Modo
Москва
Лекция
31 Авг
1000
Гены: характер, болезни, суперспособности и суперсолдаты
ВСмысле
Санкт-Петербург
Экскурсия
31 Авг
Бесплатно
Советские самолеты: от сельского хозяйства до космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
01 Сен
Бесплатно
Спинозавриды: водные динозавры
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Сен
Бесплатно
Советско-японские конфликты 30-х годов: причины и следствия
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
02 Сен
Бесплатно
Проекту нужен человек: как использовать нейросети для развития мышления
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Эпохи русской книги
Библиотека иностранной литературы
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 августа, 14:52
Елена Авдеева

Планетологи вычислили точный возраст Юпитера

Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.

Астрономия
# метеориты
# планета
# планетезимали
# хондриты
# Юпитер
28 августа, 08:50
Игорь Байдов

Сумчатый волк был обречен на вымирание еще до встречи с человеком

Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.

Биология
# Австралия
# вымершие виды
# вымершие животные
# сумчатый волк
# тасманийский волк
# тилацин
28 августа, 13:14
МГППУ

Умственная работа и стресс состарили мозг и укоротили продолжительность жизни

В МГППУ выяснили, что умственный труд, стресс и интенсивные физические нагрузки истощают жизненные силы человека, сокращая его профессиональное долголетие и общую продолжительность активной жизни. Мозг, будучи энергозатратным органом, и чрезмерные нагрузки перераспределяют ресурсы организма, приводя к раннему выгоранию и проблемам со здоровьем.

МГППУ
# мозг
# общение
# продолжительность жизни
# Психология
# старение
27 августа, 14:52
Елена Авдеева

Планетологи вычислили точный возраст Юпитера

Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.

Астрономия
# метеориты
# планета
# планетезимали
# хондриты
# Юпитер
25 августа, 13:36
Юлия Трепалина

Подробности спаривания горбатых дельфинов в природе впервые сняли с помощью БПЛА

Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.

Биология
# дельфины
# китообразные
# морские млекопитающие
# поведение животных
# спаривание
25 августа, 15:11
Денис Яковлев

Ученые объяснили, почему худеть не всегда полезно

Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.

Медицина
# алкоголь
# ЗОЖ
# ожирение
# рак
# холестерин
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
31 июля, 08:28
Полина Меньшова

Психологи описали, как игнорирование собеседника влияет на его психику

Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.

Психология
# коммуникация
# общение
# онлайн-знакомство
# отношения
30 июля, 18:00
Александр Березин

Крупнейший опрос Nature показал раскол среди физиков по вопросу о природе реальности

Квантовую механику активно применяют не только в науке, но и при некоторых расчетах, связанных с работой электроники. Несмотря на заметные практические результаты, эта отрасль науки не имеет единых взглядов на то, как на самом деле устроена та самая физическая реальность, которую квантовая механика призвана описывать.

Физика
# квантовая механика
# Копенгагенская интерпретация
# физика
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

    30 августа, 10:43

  2. Планетологи пришли к выводу о внеземном происхождении Мирового океана

    29 августа, 20:53

  3. Физики создали вдохновленный сетчаткой фотодиод для машинного зрения

    29 августа, 20:02

  4. Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса

    29 августа, 14:50
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Сергей Механик
15 минут назад
Обидно, что мы видим только то, что было тысячи-миллионы-миллиарды лет назад. А реальность вселенной на настоящий момент времени не доступна.

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Сергей Механик
38 минут назад
Станислав, ну, я так думаю, от слова "Европа". Европа - часть света в северном полушарии Земли. 😏

Инфографика: сколько европейцы тратят времени на просмотр экрана телефона

Сергей Механик
55 минут назад
При правильной организации, желании и стремлении с проблемами сталкиваются, но большинство из них решают.

Саудовская Аравия столкнулась с трудностями при реализации мегапроекта в пустыне

Сергей Механик
58 минут назад
Это смотря какими критериями руководствуется покупатель и владелец. Меня, например, устраивает "Калина" хетчбек. Компактная для гаража и стоянки,

Надежность и популярность: рейтинг ведущих автомобильных брендов

Станислав Поплавский
1 час назад
Европейцы это которые?

Инфографика: сколько европейцы тратят времени на просмотр экрана телефона

Станислав Поплавский
1 час назад
M, тебя как раз спросить забыл - чем мне заняться, морепродукт несвежий.

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Swen Wild
2 часа назад
Николай, как я "люблю" читать комментарии подобных песдаболов... Реальный курс далекококо не 90р. А на вопрос "а какой реальный курс"? тебе подобные

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Swen Wild
2 часа назад
Dmitry, "зигующий клоун". Хм, а по-твоему он должен быть муслимским клоуном, поднимать палец вверх и выть - осла ипал, так?

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Swen Wild
2 часа назад
Dmitry, "зигующий клоун". Хм, а по-твоему он должен быть муслимским клоуном, поднимать палец вверх и выть - осла ипал, так?

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Артём Ильяшевич
2 часа назад
1 старшип в день на пике производства будет, который будет длиться пару дней, ибо зачем настолько много многоразовых ракет нужно?? Они горючки

Маск показал, как на его заводе одновременно создается крупнейшая партия космических ракет в истории

Сергей Механик
3 часа назад
Что тут скажешь, молодцы. 👍 И «помирили» бы заодно теорию относительности и квантовую механику. 🫨

Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса

Сергей Механик
3 часа назад
Надеюсь, такое происходит и возможно только в США. 🤔

Большинство американских неврологов, назначавших лекарства при рассеянном склерозе, получали выплаты от фармкомпаний 

Rus Rus
4 часа назад
Удивительно. Очень интересно

Биологи описали механизм «борьбы яда с ядом» у глубоководного золотистого червя

Сергей Механик
4 часа назад
А где же вывод? 😳 Это хорошо или плохо? 🤔

Инфографика: сколько европейцы тратят времени на просмотр экрана телефона

Сергей Механик
4 часа назад
Короче, опять одни случайности, предположения и гипотезы... 🥴

Планетологи пришли к выводу о внеземном происхождении Мирового океана

Сергей Механик
4 часа назад
Vadim, не совсем понятно. Если соединение напрямую со спутником, зачем ещё привлечение оператора связи?

Тридцатый полет и посадка: Falcon 9 обновила рекорд многоразовости

Влад Зимин
5 часов назад
Евгений, а их в России за Уралом действительно практически нет. Транссиб и БАМ с ответвлениями. Этим карту не закрасишь.

Железнодорожная сеть мира

Елена Карпова
5 часов назад
Если вы на самом деле хотите разобраться в том, что записано в Библии, то попросите Бога помочь вам и он пошлет вам людей, которые помогут её понять.

Лучшие фотографии дикой природы по версии NBP International Awards

Мэн Гонов
5 часов назад
Про Индию почему не пишут, на карте черно. Знаю, ездят на крыше, про ТБ не слышали

Железнодорожная сеть мира

Евгений Скигин
5 часов назад
"Карта железнодорожной сети показывает" - ничего она не показывает, на месте России дорог нет. Иллюстрация - отстой. Как в принципе и сама статья.

Железнодорожная сеть мира

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно