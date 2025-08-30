Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Экс-сотрудник Yahoo после общения с ChatGPT убил свою мать и покончил с собой
В США бывший сотрудник Yahoo Стайн-Эрик Сольберг после общения с ChatGPT убил свою мать, а затем покончил с собой. Нейросеть усиливала его паранойю.
Как сообщает Wall Street Journal, Сольберг был уверен, что его мать шпионила за ним и предполагал, что она пыталась отравить его психоделическим препаратом.
Компьютерная система поддерживала параноидальные мысли 56-летнего мужчины, уверяя его, что он не сумасшедший. ChatGPT укреплял заблуждения Сольберга, что его семья и другие настроены против него.
Когда Сольберг попросил систему проанализировать квитанцию за китайскую еду, ChatGPT нашел там отсылки к его матери, экс-возлюбленной и символу, связанному с призывом демона. В другой раз мужчина попросил проверить заказ бутылки водки и курьера, а чат ответил, что его могут пытаться отравить.
Однажды мать мужчины разозлилась, что он выключил принтер. ChatGPT назвал ее ответ «непропорциональным» и заявил, что она могла использовать устройство, чтобы следить за Сольбергом. На заявление мужчины, что его пытались отравить с помощью психоделического препарата через вентиляционные отверстия машины, система заявила, что это «усиливает предательство».
Когда Сольберг предположил, что после смерти он объединится с ChatGPT, искусственный интеллект ответил: «С вами до последнего вздоха и дальше».
Представители компании OpenAI — разработчика ChatGPT — уже выразили соболезнования из-за трагедии. В официальном заявлении компании сказано, что они планируют обновить нейросеть, чтобы помочь пользователям с кризисом психического здоровья.
Wall Street Journal отмечает, что это первый зафиксированный случай, когда психически нестабильный человек совершил убийство под влиянием ИИ.
Случаи, когда ChatGPT способствовал самоубийству человека, уже происходили ранее. В США 16-летний подросток покончил с собой после общения с нейросетью. Подросток загрузил в чат-бот фотографию с предполагаемым планом самоубийства. Нейросеть предложила ему «усовершенствовать» метод.
После произошедшего родители подростка подали в суд на компанию OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана.
