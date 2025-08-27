Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Железнодорожная сеть мира

Карта железнодорожной сети показывает, насколько плотно расположены и связаны железные дороги по всему миру.

Железнодорожная сеть мира / © Jkan997, Wikipedia

Общая протяженность железных дорог по земному шару — более 1,35 миллиона километров, а их совокупная протяженность в США, Китае и России превышает 500 тысяч километров.

В США находится самая длинная железнодорожная сеть в мире — около 260 тысяч километров, но большая часть занята грузовыми перевозками.

Железные дороги в Китае распространились примерно на 160 тысяч километров. Именно там построили самую протяженную в мире сеть высокоскоростных линий — 48 тысяч километров.

В России общая протяженность железных дорог — 122 тысячи километров, включая 86,6 тысяч километров путей общего пользования. Пути необщего пользования находятся на территориях предприятий и в местах разработки полезных ископаемых.

Самое длинное путешествие на поезде без пересадок можно совершить по маршруту Москва — Пхеньян. По этому маршруту курсирует единственный вагон, который крепится к поезду Москва — Владивосток. Вагон отправляется из России в Северную Корею несколько раз в месяц, путь в одну сторону занимает примерно 8 суток и 15 часов.