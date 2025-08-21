Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Петербурге одобрили строительство небоскребов «Лахта-центра»

В Санкт-Петербурге создали новую классификацию земли под строительство небоскребов «Лахта-2» и «Лахта-3», высотой 703 и 555 метров соответственно.

Какими планируют построить ещё два небоскреба «Лахта Центра» / © Газпром

Как рассказал «Фонтанке» депутат Заксобрания Петербурга, глава фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов, новую классификацию одобрила Комиссия по землепользованию и застройке.

В правилах землепользования и застройки появится «территория общественно-деловой зоны уникальных объектов высотной застройки». Это зона предназначена для небоскрёбов высотой от 300 метров, но там разрешено строить более низкие объекты, технологически связанные с башнями.

Согласно материалам экспозиции, в Приморском районе города на участке площадью 11,4 гектаров собираются провести реконструкцию дорог и проложить новые магистрали.

Небоскрёбы планируют возвести к 2031 году. Их высота должна составить 555 метров и 703 метра. На одной из башен собираются открыть смотровую площадку на высоте 509 метров.