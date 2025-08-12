  • Добавить в закладки
Николай Головин
Николай Головин
12 августа, 10:17
Рейтинг: +251
Посты: 785

Нашествие медуз временно остановило работу одной из крупнейших АЭС мира

Медузы вызвали остановку работы крупнейшей атомной электростанции Франции после того, как они проникли в системы забора воды, используемые для охлаждения прибрежных реакторов.

# АЭС
# Глобальное потепление
# климат
# Франция
АЭС «Гравлин» / © Pascal Rossignol / Reuters
АЭС «Гравлин» / © Pascal Rossignol / Reuters

По данным французской атомной компании EDF, три реактора на атомной электростанции «Гравлин» на севере страны автоматически остановились поздно вечером 10 августа после того, как фильтрующие барабаны насосных станций оказались заполнены огромным скоплением морских существ. Представители EDF подчеркнули, что инцидент не повлиял на безопасность объектов, персонала или окружающей среды.

Остановка ядерных реакторов из-за нашествия медуз — редкость. Во Франции в последний раз подобный инцидент случился в 1990-х годах. Аналогичные ситуации имели место в 2010-х годах в США, Шотландии, Швеции и Японии.

АЭС «Гравлин», расположенная на берегу пролива Па-де-Кале, занимает в рейтинге крупнейших атомных станций пятое место в мире, второе — в Европе (после Запорожской АЭС) и первое — в Западной Европе.

9 августа, 15:19
Любовь С.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.

Астрономия
# астрофизик
# горизонт событий
# лазер
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# Скорость света
# Черные дыры
12 августа, 08:17
Адель Романова

Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

Венера в числе прочего привлекает внимание необычно медленным и притом ретроградным вращением вокруг своей оси. Вызывает вопросы и отсутствие у такой крупной каменистой планеты естественного спутника, как у Земли и Марса. По мнению ученых, все это наводит на подозрения о том, что когда-то вторая планета Солнечной системы пережила гигантское столкновение.

Астрономия
# Венера
# импактная гипотеза
# космос
# луны
# Солнечная система
11 августа, 11:10
Александр Березин

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

По действующим соглашениям о космосе, размещенный на другом небесном теле ядерный реактор заставит другие страны «обходить его стороной», фактически делая соответствующий кусок территории контролируемым страной, которая этим реактором управляет. Хотя это не территориальные претензии земного типа, речь идет о достаточно эффективном механизме контроля, своего рода «сфере влияния» вне Земли. Особенно востребовано это будет в зоне размещения важных ресурсов.

Космонавтика
# NASA
# Китай
# космос
# Луна
# Марс
# США
# технологии
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
9 августа, 10:54
Юлия Трепалина

Мужчина заменил пищевую соль бромидом натрия по совету нейросетей и попал в психлечебницу

Американские медики описали случай из своей практики, наглядно показывающий, чем могут закончиться консультации с ChatGPT по поводу здоровья.

Медицина
# ChatGPT
# бромиды
# здоровье
# нейросети
# психоз
# соль
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
