Нашествие медуз временно остановило работу одной из крупнейших АЭС мира

Медузы вызвали остановку работы крупнейшей атомной электростанции Франции после того, как они проникли в системы забора воды, используемые для охлаждения прибрежных реакторов.

АЭС «Гравлин» / © Pascal Rossignol / Reuters

По данным французской атомной компании EDF, три реактора на атомной электростанции «Гравлин» на севере страны автоматически остановились поздно вечером 10 августа после того, как фильтрующие барабаны насосных станций оказались заполнены огромным скоплением морских существ. Представители EDF подчеркнули, что инцидент не повлиял на безопасность объектов, персонала или окружающей среды.

Остановка ядерных реакторов из-за нашествия медуз — редкость. Во Франции в последний раз подобный инцидент случился в 1990-х годах. Аналогичные ситуации имели место в 2010-х годах в США, Шотландии, Швеции и Японии.

АЭС «Гравлин», расположенная на берегу пролива Па-де-Кале, занимает в рейтинге крупнейших атомных станций пятое место в мире, второе — в Европе (после Запорожской АЭС) и первое — в Западной Европе.