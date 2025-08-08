  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
8 августа, 07:03
Рейтинг: +1043
Посты: 2319

У SpaceX появился первый заказчик на полет к Марсу

Президент Итальянского космического агентства (ASI) Теодоро Валенте объявил, что его организация подписала контракт на проведение научных экспериментов во время первых полетов на Марс с помощью транспортной системы Starship компании SpaceX.

# SpaceX
# StarShip
# Италия
# космос
# Марс
Испытательный полет транспортной системы Starship / © SpaceX
Испытательный полет транспортной системы Starship / © SpaceX

Итальянское космическое агентство (ASI) стало первым официальным партнером SpaceX в миссиях Starship к Марсу. Согласно новому соглашению, на борту Starship будет размещена полезная нагрузка, предоставленная специалистами из Италии. Она будет включать, среди прочего, эксперимент по выращиванию растений, станцию метеорологического мониторинга и датчик радиации. Цель состоит в том, чтобы собрать научные данные в течение примерно шестимесячного этапа межпланетного полета, который Starship совершит с Земли на Марс.

SpaceX разрабатывает Starship — самую большую и мощную ракету, из когда-либо созданных, — специально для Марса. Основатель и генеральный директор компании Илон Маск считает, что его полностью многоразовый космический аппарат — это прорыв, необходимый для того, чтобы заселение Красной планеты людьми стало наконец возможным.

Однако до первого полета на Марс инженерам компании предстоит проделать еще много работы. В настоящее время SpaceX готовит Starship к десятому испытательному полету; по словам Маска, тест состоится в августе 2025 года.

