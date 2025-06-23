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Спутники показали результаты применения «самой мощной бомбы в мире» по ядерному объекту Ирана в Фордо
Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые изображения иранского ядерного объекта Фордо после американских авиаударов.
На снимках четко видны шесть отверстий большого диаметра вдоль вершины хребта над подземным комплексом Фордо, куда попали противобункерные авиабомбы GBU-57 A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые считаются «самым мощным бомбами в мире», уступающими только ядерному оружию.
GBU-57 массой 13,6 тонны и длиной шесть метров способна проникнуть на глубину примерно 61 метра, прежде чем взорваться.
Американский бомбардировщик B-2 Spirit — на сегодня единственный самолет, который может нести и применять GBU-57 в бою.
Официально утверждается, что каждый B-2 Spirit способен нести две бомбы GBU-57 одновременно, а в ударе по Фордо участвовали сразу шесть таких бомбардировщиков.
Однако на фото вместо 12 отверстий видны только шесть, что несколько странно. Кроме того, B-2 официально поднимает не более 23 тонн вооружения, а две GBU-57 весят 27 тонн.
Некоторые наблюдатели поэтому задаются вопросом, верны ли утверждения о двух бомбах на каждом таком самолете или же их было только шесть, по одной на самолет. Другие предполагают, что В-2 взлетали не до конца заправленными, а чтобы скомпенсировать это, потом их чаще дозаправляли в воздухе. Полная картина случившегося все еще неясна.
Отдельно стоит отметить, что размеры отверстий, оставшихся после бомб, довольно велики, явно больше самого диаметра бомбы. Это странно: противобункерная бомба должна взрываться на большой глубине, образуя там полость. Ясно, что при взрыве на глубине 61 метра в скальной породе (Фордо расположен в скалах) эта полость никак не могла достичь поверхности, ведь взрывчатки в бомбе — лишь 2,5 тонны, что соответствует полости диаметром не более 30 метров (в твердых породах).
Очевидно, бомба взорвалась на глубине менее 61 метра. Стоит напомнить, что эта цифра относится к обычным грунтам, а по железобетону проникающая способность GBU-57 может быть ниже. Глубину нахождения обогатительных мощностей в Фордо оценивают от 80 до 800 метров.
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