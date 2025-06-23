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Спутники показали результаты применения «самой мощной бомбы в мире» по ядерному объекту Ирана в Фордо

Результаты применения «самой мощной бомбы в мире» по ядерному объекту в иранском Фордо / © Maxar Technologies

На снимках четко видны шесть отверстий большого диаметра вдоль вершины хребта над подземным комплексом Фордо, куда попали противобункерные авиабомбы GBU-57 A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые считаются «самым мощным бомбами в мире», уступающими только ядерному оружию.

GBU-57 массой 13,6 тонны и длиной шесть метров способна проникнуть на глубину примерно 61 метра, прежде чем взорваться.

B-2 Spirit / © VCG

Американский бомбардировщик B-2 Spirit — на сегодня единственный самолет, который может нести и применять GBU-57 в бою.

Официально утверждается, что каждый B-2 Spirit способен нести две бомбы GBU-57 одновременно, а в ударе по Фордо участвовали сразу шесть таких бомбардировщиков.

Ядерный объект в иранском Фордо до американских атак / © Maxar Technologies

Однако на фото вместо 12 отверстий видны только шесть, что несколько странно. Кроме того, B-2 официально поднимает не более 23 тонн вооружения, а две GBU-57 весят 27 тонн.

Некоторые наблюдатели поэтому задаются вопросом, верны ли утверждения о двух бомбах на каждом таком самолете или же их было только шесть, по одной на самолет. Другие предполагают, что В-2 взлетали не до конца заправленными, а чтобы скомпенсировать это, потом их чаще дозаправляли в воздухе. Полная картина случившегося все еще неясна.

Отдельно стоит отметить, что размеры отверстий, оставшихся после бомб, довольно велики, явно больше самого диаметра бомбы. Это странно: противобункерная бомба должна взрываться на большой глубине, образуя там полость. Ясно, что при взрыве на глубине 61 метра в скальной породе (Фордо расположен в скалах) эта полость никак не могла достичь поверхности, ведь взрывчатки в бомбе — лишь 2,5 тонны, что соответствует полости диаметром не более 30 метров (в твердых породах).

Ядерный объект в иранском Фордо после американских атак / © Maxar Technologies

Очевидно, бомба взорвалась на глубине менее 61 метра. Стоит напомнить, что эта цифра относится к обычным грунтам, а по железобетону проникающая способность GBU-57 может быть ниже. Глубину нахождения обогатительных мощностей в Фордо оценивают от 80 до 800 метров.